क्रिकेट

Sanju Samson के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की खबरों पर लगा ब्रेक, RR ने दिया बड़ा अपडेट

Sanju Samson on Rajasthan Royals: संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स ने अलग होने वाली खबरों पर ब्रेक लगा दिया है. यहां देखिए दोनों ने क्या रिएक्शन दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 10, 2025, 11:02 PM IST

Sanju Samson के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की खबरों पर लगा ब्रेक, RR ने दिया बड़ा अपडेट

Sanju Samson on Rajasthan Royals

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर संजू सैमसन आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए नजर आते हैं. इतना ही नहीं सैमसन राजस्थान की कप्तानी भी करते हैं. लेकिन बीते कुछ दिनों से सैमसन और राजस्थान के अलग होने की खबरे काफी चल रही थी. लेकिन अब सैमसन ने खुदी ही उन अफवाहों पर ब्रेक लगा है. राजस्थान ने अपने सोशल मीडिया पर एक रिएक्शन दिया है, जिसके ऐसा लग रहा है कि सैमसन फ्रेंचाइजी ने अलग नहीं हो रहे हैं. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है. 

सैमसन ने आरआर को लेकर कही ये बात

आर अश्विन के यूट्यूब चैनल पर संजू सैमसन ने बात करते हुए कहा, "राजस्थान रॉयल्स टीम मेरे लिए दुनिया है. मैं केरल से आया एक छोटा बच्चा था और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता था. फिर राहुल द्रविड सर और मनोज बडाले सर ने मुझे इतना बड़ा मंच दिया. ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि मैं क्या कर सकता हूं."

उन्होंने आगे कहा, "राजस्थान रॉयल्स ने मेरे करियर खी शुरुआत में मुझपर भरोसा दिखाया था. आरआर के साथ मेरा सफर काफी अच्छा रहा है. मैं आरआर जैसी फ्रेंचाइजी में होने के लिए काफी आभारी हूं. ये मेरे लिए काफी मायने रखता है." 

फ्रेंचाइजी ने भी दिया रिएक्शन

संजू सैमसन के इस बयान के बाद राजस्थान रॉयल्स ने भी अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया के अपने एक्स अकाउंट पर सैमसन की फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने सैमसन का बयान "आरआर मेरे लिए दुनिया है" भी लिखा है. साथ ही आरआर ने एक हार्ट वाला इमोजी भी लगाया है. सैमसन का बयान और आरआर का रिएक्शन से ये साबित हो रहा है कि दोनों अलग नहीं होने वाले हैं. 

आपको बता दें कि संजू सैमसन राजस्थाम रॉयल्स में साल 2013 में पहली बार जुड़े थे. लेकिन उसके बाद साल 2016 और 2017 में टीम पर बैन लगा था, जिसका वजह से उन्हें दूसरी टीम के लिए खेलना पड़ा था. लेकिन फिर 2018 में जब टीम से बैन हटा, तो सैमसन टीम में वापस आ गए थे. उसके बाद से वो अभी भी टीम के साथ हैं. 

