WTC फाइनल के लिए टीम इंडिया के रास्ते का रोड़ा कौन? पूर्व दिग्गज ने बताया

WTC Final: पूर्व भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ ने बताया है कि WTC फाइनल के लिए टीम इंडिया के सामने कौन रास्ते का रोड़ा बनकर खड़ा हुआ है.

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच रविवार से खेला जा रहा है, जिसकी पहली पारी में टीम इंडिया ने 503 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया है. हालांकि, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के लिहाज से टीम इंडिया के लिए ये मैच जीतना जरूरी है. ऐसे में पूर्व भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ ने बताया है कि WTC फाइनल के लिए टीम इंडिया के सामने कौन रास्ते का रोड़ा बनकर खड़ा हुआ है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

WTC पॉइंट्स टेबल में कहां पर है टीम इंडिया

WTC फाइनल में दो बार जगह बनाने वाली भारतीय टीम अभी WTC पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है. उसे फाइनल में जगह बनाने के लिए अपने बचे हुए अधिकतर मैच जीतने होंगे. हालांकि, बांग्लादेश की टीम टीम इंडिया से अंक तालिका में ऊपर है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश की हार से भारक को फायदा हुआ है. भले ही अब भी बांग्लादेश चौथे स्थान पर है और भारत 5वें, लेकिन अब जीत प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं बचा है, जिससे टीम इंडिया के ऊपर जाने के और ज्यादा चांस हो गए हैं.

अगली टेस्ट सीरीद कब खेलेगी टीम इंडिया?

श्रीलंका के बाद टीम इंडिया को अगली टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है. भारतीय टीम इस दौरे पर कीवी टीम के खिलाफ दो टेस्ट, 5 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. उसके बाद टीम को 2027 जनवरी में ऑस्ट्रेलिया से घरेलू टेस्ट सीरीज खेलनी है. हालांकि, श्रीलंका के बाद अगले टेस्ट में काफी लंबा ब्रेक होगा.

पूर्व दिग्गज ने किसे बताया रास्ते का रोड़ा?

राहुल द्रविड़ ने जियोस्टार से कहा, मुझे उम्मीद है कि भारत डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने में सफल रहेगा. अगर भारत मौजूदा स्थिति के बावजूद फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लेता है तो ये शानदार उपलब्धि होगी. मुझे लगता है कि भारतीय टीम थोड़ा पीछे चल रही है. लेकिन भारतीय टीम बहुत शानदार है और उसे किसी भी स्तर पर कम नहीं आंका जा सकता. उसने श्रीलंका के खिलाफ अच्छी शुरुआत की, इसलिए पहला कदम बहुत अच्छा है.

उन्होंने आगे कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके घरेलू मैदानों पर खेलना हमेशा एक चुनौती होता है. न्यूजीलैंड की टीम कड़ी चुनौती पेश करती है. भारत के कई युवा खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड जैसी परिस्थितियों में नहीं खेला है इसलिए ये बड़ी चुनौती होगी. उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी इस दौरे के लिए पूरी तरह फिट रहेंगे. लेकिन हमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की कमी खलेगी. भारत ने पिछली बार जब न्यूजीलैंड का दौरा किया था तब ये खिलाड़ी टीम में थे. इसलिए ये सीरीज दिलचस्प होगी.