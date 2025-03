न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ दिया है. रचिन ने अबतक अपने वनडे करियर में कुल 5 शतक लगाए. ये सारे ही शतक आईसीसी के टूर्नामेंट में देखने को मिले हैं.

रचिन ने वनडे विश्व कप 2023 में 3 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दूसरा शतक लगाया हैं. इसके साथ ही वो आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बन चुके हैं. रचिन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज में पारी खेली और 93 गेंदों पर ही शतक जड़ दिया.

न्यूजीलैंड के बने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी

न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. वो अब टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बन गए हैं. वो साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल मुकाबले में शुरु से टच में नजर आए. उन्होंने रबादा से लेकर महाराज तक पर बड़े शॉट खेले.

रचिन ने 93 बॉल पर शतक लगाए. इस दौरान उनके बल्ले से 13 चौके और 1 छक्के भी जड़े. उनकी सेंचुरी की वजह से न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में आराम से 350 रन तक पहुंच जाएगी.

𝐅𝐈𝐅𝐓𝐇 𝐎𝐃𝐈 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐔𝐑𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐑𝐀𝐂𝐇𝐈𝐍 𝐑𝐀𝐕𝐈𝐍𝐃𝐑𝐀 🔥



What an outstanding knock from the Blackcaps youngster! 💯👏



All five of his ODI centuries have come in ICC ODI events 🇳🇿🙇



𝑻𝒂𝒌𝒆 𝒂 𝒃𝒐𝒘, 𝑹𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏! 🙌#RachinRavindra #SAvNZ #ODIs #Sportskeeda pic.twitter.com/aIRKe0h3g5