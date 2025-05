पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाने वाला मैच रोक दिया गया है. पाकिस्तान ने जम्मू पर हवाई हमला किया है.

जिसके बाद मैदान के फ्लड लाइट्स को बंद कर दिया गया है. जब मैदान की लाइट बंद की गई. तब तक पंजाब किंग्स 10.1 ओवर की बल्लेबाजी कर चुकी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैच रद्द कर दिया गया है.

अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. पाकिस्तान के अचानक हमले के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है. अगर मैच रद्द होता है तो दोनों टीमों को 1-1 अंक बांट दिए जाएंगे.

IPL Governing Council chairman Arun Dhumal is seen requesting people to leave the stadium after the Punjab Kings vs Delhi Capitals match was called off in Dharamsala.



