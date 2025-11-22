IPL 2026 में नहीं खेलेंगे पंजाब किंग्स के कप्तान Shreyas Iyer? सामने आया बड़ा अपडेट

Shreyas Iyer Injury Updates: श्रेयस अय्यर को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में अय्यर कैच लेते वक्त चोटिल हो गए थे.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में अय्यर कैच लेते वक्त चोटिल हो गए थे. बीसीसीआई ने बताया था कि अय्यर की स्पिलीन फट गई है. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उनकी सर्जरी हुई थी और फिर वो भारत लौट आए थे. लेकिन अब अपडेट आया है कि अय्यर लंबे समय तक मैदान पर वापसी नहीं कर पाएंगे. साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए हैं. इतना ही नहीं आईपीएल 2026 से भी बाहर हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि ताजा अपडेट क्या है.

2 महीने बाद अय्यर को होगा स्कैन

रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रेयस अय्यर की ताजा स्कैन रिपोर्ट में सुधार नजर आया है. लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें अगले एक महीने तक मैदान से दूर रहने की सलाह दी है. उन्हें वजन उठाने और ज्यादा एक्सरसाइज के लिए भी मना किया है. हालांकि लगभग 2 महीने के बाद अय्यर का एक और यूएसजी टेस्ट होगा. उसके बाद ही तय होगा कि वो बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में रिहैब शुरू कर पाएंगे या नहीं.

आईपीएल 2026 से होंगे बाहर?

रिपोर्ट में साफ है कि श्रेयस अय्यर साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से बाहर है. इसके अलावा जनवरी में होने वाली न्यूजीलैंड सीरीज से भी अय्यर बाहर हैं. इतना ही नहीं रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएल 2026 में भी उनका पूरी तरह फिट होना काफी मुश्किल लग रहा है. ऐसे में वो आईपीएल 2026 के शुरूआती मुकाबले मिस कर सकते हैं.

आपको बता दें कि पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर मुंबई स्थित अपने घर पर ही रिहैब कर रहे हैं. उनका मुंबई में ही एक अल्ट्रासोनोग्राफी (यूएसजी) टेस्ट किया गया है. हालांकि फैंस जल्द से जल्द उनके पूरी तरह फिट होने की दुआ कर रहे होंगे और उन्हें मैदान पर देखना चाहते होंगे.

