FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
PSL Auction 2026: बाबर आजम की बेइज्जती करने वाले Steve Smith पर पाकिस्तान में लगी करोड़ों की बोली, बने पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी

PSL Auction 2026: बाबर आजम की बेइज्जती करने वाले Steve Smith पर पाकिस्तान में लगी करोड़ों की बोली, बने पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी

Sri Lanka vs Oman Highlights: श्रीलंका ने दर्ज की टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत, ओमान को 105 रनों से हराया

Sri Lanka vs Oman Highlights: श्रीलंका ने दर्ज की टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत, ओमान को 105 रनों से हराया

क्या है Maintenance Insomnia? कहीं रात के 2-3 बजे आपकी भी तो नहीं खुल जाती है नींद, जानिए क्यों होता है ऐसा 

क्या है Maintenance Insomnia? कहीं रात के 2-3 बजे आपकी भी तो नहीं खुल जाती है नींद, जानिए क्यों होता है ऐसा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर

Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर

दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता

दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता

Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश 

Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

PSL Auction 2026: बाबर आजम की बेइज्जती करने वाले Steve Smith पर पाकिस्तान में लगी करोड़ों की बोली, बने पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी

PSL Aucion 2026: बाबर आजम की बेइज्जती करने वाले स्टीव स्मिथ पर करोड़ों की बोली लगी है. इतना ही नहीं स्मिथ पीएसएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 12, 2026, 04:43 PM IST

PSL Auction 2026: बाबर आजम की बेइज्जती करने वाले Steve Smith पर पाकिस्तान में लगी करोड़ों की बोली, बने पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी

PSL Aucion 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पाकिस्तान प्रीमियर लीग 2026 के लिए 12 फरवरी गुरुवार को पाकिस्तान में नीमाली का आयोजन हुआ था. इस ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी खिलाड़ी स्टीव स्मिथ पर करोड़ों की बोली लगी है. इतना ही नहीं स्मिथ पीएसएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए हैं. हालांकि पिछले महीने स्मिथ ने पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की बेइज्जती की थी. उसके बाद भी स्मिथ पर पाकिस्तान में करोड़ों रुपये लग गए. स्मिथ के अलावा तेज गेंदबाज नसीम शाह पर भी करोड़ों की बरसात हुई है. इस नीलामी में कुल 103 खिलाड़ियों पर बोली लगी है. 

पीएसएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने स्मिथ

ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में स्टीव स्मिथ की एंट्री हुई है. मिचेल मार्श चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह स्मिथ कवर के तौर वर्ल्ड टीम में शामिल हुए हैं. वहीं पीएसएल नीलामी में नई फ्रेंचाइजी सियालकोट स्टैलियंस ने लगभग 500,000 अमेरिकी डॉलर यानी 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में खरीदा है. 

6 नहीं अब 8 टीमें होंगी पीएसएल का हिस्सा

पीएसएल में टीमों की संख्या छह से बढ़कर आठ कर दी गई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार खिलाड़ियों की नीलामी प्रणाली शुरू की है, जिसने पिछले एक दशक से चले आ रहे ड्राफ्ट प्रारूप का स्थान लिया है. खिलाड़ियों की नीलामी बुधवार को लाहौर में की गई, जिन खिलाड़ियों की नीलामी हुई, उनमें डेविड वार्नर, एडम जम्पा, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, मुस्तफिजुर रहमान, डेवोन कॉनवे, रिले रॉसौ, तबरेज़ शम्शी, दासुन शनाका, कुसल मेंडिस और मार्नस लाबुशेन जैसे विदेशी खिलाड़ी भी शामिल थे.

कुल 108 खिलाड़ियों पर लगी बोली

पीएसएल 2026 नीलामी में आठ फ्रेंचाइजी ने कुल 103 खिलाड़ियों से अनुबंध किया. तेज गेंदबाज नसीम शाह सबसे महंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी बने, जिन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8.65 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में खरीदा है. ऑलराउंडर फहीम अशरफ को इसी फ्रेंचाइजी में 8.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में खरीदा है. बाबर आजम को पेशावर जाल्मी ने 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में रिटेन किया. इसी फ्रेंचाइजी ने सैम अयूब को 12.2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में रिटेन किया.

स्मिथ ने की थी बाबर की बेइज्जती

पाकिस्तानी पूर्व कप्तान बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेल रहे थे, जहां स्टीव स्मिथ और बाबर आजम एक ही टीम का हिस्सा हैं. इतना ही नहीं दोनों ही बल्लेबाज फ्रेंचाइजी के लिए ओपनिंग करते थे. एक मैच में बाबर काफी डॉट बॉल खेल गए थे, ओवर की आखिरी गेंद थी और फिर बाबर एक रन लेना चाहते थे, लेकिन स्टीव स्मिथ ने उन्हें वापस लौटा दिया और एक रन लेने से मना कर दिया. हालांकि अगले ओवर में स्मिथ ने 4 गेंदों में 4 छक्के ठोक दिए. इससे बाबर की काफी बेइज्जती हुई थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर
Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर
दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता
दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश 
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी क्या करती हैं, हाइट के साथ-साथ उम्र में भी 9 साल बड़ी हैं राधा?
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी क्या करती हैं, हाइट के साथ-साथ उम्र में भी 9 साल बड़ी हैं राधा?
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार खेला गया है सुपर ओवर? जानिए किन टीमों का टूटा दिल
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार खेला गया है सुपर ओवर? जानिए किन टीमों का टूटा दिल
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 11 February: आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?
घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?
Mahashivratri Jalabhishek Time: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
Mahashivratri Kab Hai: 15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
Horoscope 10 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
MORE
Advertisement