PSL Auction 2026: बाबर आजम की बेइज्जती करने वाले Steve Smith पर पाकिस्तान में लगी करोड़ों की बोली, बने पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी

PSL Aucion 2026: बाबर आजम की बेइज्जती करने वाले स्टीव स्मिथ पर करोड़ों की बोली लगी है. इतना ही नहीं स्मिथ पीएसएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए हैं.

पाकिस्तान प्रीमियर लीग 2026 के लिए 12 फरवरी गुरुवार को पाकिस्तान में नीमाली का आयोजन हुआ था. इस ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी खिलाड़ी स्टीव स्मिथ पर करोड़ों की बोली लगी है. इतना ही नहीं स्मिथ पीएसएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए हैं. हालांकि पिछले महीने स्मिथ ने पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की बेइज्जती की थी. उसके बाद भी स्मिथ पर पाकिस्तान में करोड़ों रुपये लग गए. स्मिथ के अलावा तेज गेंदबाज नसीम शाह पर भी करोड़ों की बरसात हुई है. इस नीलामी में कुल 103 खिलाड़ियों पर बोली लगी है.

पीएसएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने स्मिथ

ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में स्टीव स्मिथ की एंट्री हुई है. मिचेल मार्श चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह स्मिथ कवर के तौर वर्ल्ड टीम में शामिल हुए हैं. वहीं पीएसएल नीलामी में नई फ्रेंचाइजी सियालकोट स्टैलियंस ने लगभग 500,000 अमेरिकी डॉलर यानी 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में खरीदा है.

6 नहीं अब 8 टीमें होंगी पीएसएल का हिस्सा

पीएसएल में टीमों की संख्या छह से बढ़कर आठ कर दी गई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार खिलाड़ियों की नीलामी प्रणाली शुरू की है, जिसने पिछले एक दशक से चले आ रहे ड्राफ्ट प्रारूप का स्थान लिया है. खिलाड़ियों की नीलामी बुधवार को लाहौर में की गई, जिन खिलाड़ियों की नीलामी हुई, उनमें डेविड वार्नर, एडम जम्पा, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, मुस्तफिजुर रहमान, डेवोन कॉनवे, रिले रॉसौ, तबरेज़ शम्शी, दासुन शनाका, कुसल मेंडिस और मार्नस लाबुशेन जैसे विदेशी खिलाड़ी भी शामिल थे.

कुल 108 खिलाड़ियों पर लगी बोली

पीएसएल 2026 नीलामी में आठ फ्रेंचाइजी ने कुल 103 खिलाड़ियों से अनुबंध किया. तेज गेंदबाज नसीम शाह सबसे महंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी बने, जिन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8.65 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में खरीदा है. ऑलराउंडर फहीम अशरफ को इसी फ्रेंचाइजी में 8.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में खरीदा है. बाबर आजम को पेशावर जाल्मी ने 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में रिटेन किया. इसी फ्रेंचाइजी ने सैम अयूब को 12.2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में रिटेन किया.

स्मिथ ने की थी बाबर की बेइज्जती

पाकिस्तानी पूर्व कप्तान बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेल रहे थे, जहां स्टीव स्मिथ और बाबर आजम एक ही टीम का हिस्सा हैं. इतना ही नहीं दोनों ही बल्लेबाज फ्रेंचाइजी के लिए ओपनिंग करते थे. एक मैच में बाबर काफी डॉट बॉल खेल गए थे, ओवर की आखिरी गेंद थी और फिर बाबर एक रन लेना चाहते थे, लेकिन स्टीव स्मिथ ने उन्हें वापस लौटा दिया और एक रन लेने से मना कर दिया. हालांकि अगले ओवर में स्मिथ ने 4 गेंदों में 4 छक्के ठोक दिए. इससे बाबर की काफी बेइज्जती हुई थी.

