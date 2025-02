दुनियाभर के फैंस ने अबतक भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को देखा होगा. लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(BCCI) को टक्कर देने के बारे में ठान चुकी है.

ऐसा इसलिए है क्योंकि पीसीबी ने आईपीएल(IPL) के समय पर पीएसएल (PSL)करवाने जा रही है. आईपीएल 22 मार्च से 21 मई के बीच खेला जाना है. वही पीएसएल की शुरुआत 11 अप्रैल से होने जा रही है. जिसका फाइनल 18 मई को होगा.

पीएसएल 2025 में खेले जाएंगे 34 मैच

पाकिस्तान सुपर लीग( PSL) 2025 का पहला मुकाबला गतविजेता इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के बीच 11 अप्रैल को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा. ये सीजन कुल 4 वेन्यू पर खेले जाने हैं. जिसमें कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी को जगह दी गई है.

