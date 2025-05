विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद भारत ‘ए’ और गुजरात के पूर्व कप्तान प्रियांक पांचाल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है. गुजरात क्रिकेट संघ (जीसीए) ने सोमवार को यह जानकारी दी है. 35 वर्षीय प्रियांक पांचाल ने 127 प्रथम श्रेणी मैच खेले. जिसमें उन्होंने 29 शतक और 34 अर्द्धशतक की मदद से 45.18 की औसत से 8,856 रन बनाए.

इस सलामी बल्लेबाज ने 97 लिस्ट ए मैच भी खेले है. जिसमें उन्होंने आठ शतक और 21 अर्द्धशतक के साथ 40.80 की औसत से 3,672 रन बनाए. उन्होंने 59 टी20 मैच में नौ अर्धशतक से 28.71 की औसत के साथ 1,522 रन बनाए.

जीसीए सचिव अनिल पटेल ने एक बयान में कहा कि गुजरात क्रिकेट संघ प्रियांक पांचाल को उनके शानदार करियर के लिए बधाई देता है. इस बल्लेबाज ने सोमवार 26 मई 2025 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है. प्रियांक पांचाल ने कप्तान के रूप में भारत ए का भी प्रतिनिधित्व किया. वह 17 से अधिक सालों तक घरेलू क्रिकेट में गुजरात क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व किया है.

Over and out. Onto greener pastures now. 🙌 pic.twitter.com/5uMiZVprql