IND vs SA: टीम मैनेजमेंट ने तिलक वर्मा को दिया खास जिम्मा, अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार यादव का बड़ा खुलासा

आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, कोलकाता-तमिलनाडु से पकडे गए 8 संदिग्ध, ISI से जुड़े हैं तार

'भारतीय मूल के खिलाड़ी अपने-अपने देशों...' T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच PM Modi ने प्लेयर्स पर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार

दिमाग का दही कर देंगे ये ट्विस्ट! 'द ब्लफ' से 'पैराडाइज' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते देखें सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन

क्रिकेट

क्रिकेट

'भारतीय मूल के खिलाड़ी अपने-अपने देशों...' T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच PM Modi ने प्लेयर्स पर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

PM Modi on Indian Origin Cricketers in T20 WC: पीएम मोदी ने टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय मूल के खिलाड़ियों को लेकर बात की है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 22, 2026, 04:06 PM IST

'भारतीय मूल के खिलाड़ी अपने-अपने देशों...' T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच PM Modi ने प्लेयर्स पर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

PM Modi on Indian Origin Cricketers in T20 WC 

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था. इन टीमों में से कनाडा, यूएई, यूएसए, ओमान और नीदरलैंड जैसी टीमों में अनगिनत भारतीय मूल के खिलाड़ियों ने खेला था. इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी रविवार को 'मन की बात' का कार्यक्रम किया. इस दौरान पीएम मोदी ने टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय मूल के खिलाड़ियों को लेकर बात की है. उनका कहना है कि भारतीय मूल के अनगिनत खिलाड़ी अपने-अपने देशों का नाम रोशन कर रहे हैं और यह भारतीयता की पहचान है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, "मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है, वही खिलता है. खेल हमें एकजुट भी करते हैं. इन दिनों आप टी20 वर्ल्ड कप के मैच देख रहे होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि मैच देखते समय कई बार आपकी नजर किसी खास खिलाड़ी पर टिकी होगी. जर्सी किसी और देश की होती है, लेकिन नाम सुनते ही लगता है कि ये व्यक्ति हमारे देश का है. फिर दिल के किसी कोने में हल्की सी खुशी होती है."

प्रधानमंत्री ने कहा, "ये भारतीय मूल के खिलाड़ी उन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां उनके परिवार बसे हैं. वो अपने-अपने देशों की जर्सी पहनकर मैदान में उतरते हैं और पूरे दिल से अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व करते हैं. टी20 वर्ल्ड कप में खेलने वाली सभी टीम में कनाडा में भारतीय मूल के खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक है. कप्तान दिलप्रीत बाजवा का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था, नवनीत धालीवाल चंडीगढ़ से हैं और इस सूची में हर्ष ठाकर और श्रेयस मोवा जैसे कई नाम शामिल हैं, जो ना केवल कनाडा बल्कि भारत का भी गौरव बढ़ा रहे हैं."

प्रधानमंत्री ने कहा, "अमेरिकी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो भारतीय घरेलू क्रिकेट से निकले हैं और कप्तान मोनांक पटेल गुजरात की अंडर-16 और अंडर-18 टीम के लिए भी खेल चुके हैं. मुंबई के सौरभ, दिल्ली के हरमीत सिंह और मिलिंद कुमार, सभी अमेरिकी टीम की शान हैं. ओमान टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहले भारत के अलग-अलग राज्यों के लिए खेल चुके हैं. जतिंदर सिंह, विनायक शुक्ला, करण, जय और आशीष जैसे खिलाड़ी ओमान क्रिकेट को जोड़ने वाली मजबूत कड़ी हैं. भारतीय मूल के खिलाड़ी न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और इटली की टीम का भी हिस्सा हैं."

प्रधानमंत्री ने कहा, "भारतीय मूल के ऐसे अनगिनत खिलाड़ी हैं, जो अपने-अपने देशों का गौरव बढ़ा रहे हैं और वहां के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं. यही भारतीयता की पहचान है. भारतीय जहां भी जाते हैं वो अपनी मातृभूमि की जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपनी कर्मभूमि यानी जिस देश में वो रहते और काम करते हैं, उसके विकास में योगदान देते हैं."

