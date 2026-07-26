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'नारी शक्ति ने नाम रोशन किया...' लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत पर PM मोदी ने की सराहना

PM narendra Modi on Womens Team India: धानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 136वें एपिसोड में भारतीय टीम की जीत की सराहना की है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 26, 2026, 03:34 PM IST

'नारी शक्ति ने नाम रोशन किया...' लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत पर PM मोदी ने की सराहना

PM Modi on Team India (Photo IANS)

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भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शुक्रवार 10 जुलाई, 2026 से इंग्लैंड की महिला टीम के खिलाफ लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इकलौता टेस्ट मैच खेला गया था. महिला टेस्ट इतिहास में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर लॉर्ड्स पर टेस्ट जीतने वाली इकलौती कप्तान बन गई हैं. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 136वें एपिसोड में भारतीय टीम की जीत की सराहना की है. आइए जानते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है. 

पीएम मोदी ने की टीम इंडिया की सराहनी  

पीएम मोदी ने भारतीय महिला टीम की सराहना करते हुए कहा, "भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीता है. ये एक ऐतिहासिक जीत है. हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से ये मुकाबला जीता. हालांकि, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, लॉर्ड्स के इतिहास में ये महिलाओं का पहला टेस्ट मैच था. 1983 में इसी मैदान पर भारतीय टीम ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था. अब हमारी नारी शक्ति ने यहां पर देश का नाम रोशन किया है."

ऐसा खेला गया था भारत और इंग्लैंड का इकलौता टेस्ट

लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए इकलौते टेस्ट मैच में पहली पारी में भारतीय टीम ने 285 रन बनाए थे. इसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 170 रन बनाकर ढेर हुई. दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 341 रन बनाने के बाद अपनी पारी को घोषित किया था और इंग्लैंड के सामने 457 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. इसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 186 रन बनाकर सिमट गई थी. भारत की ओर से क्रांति गौड़ लॉर्ड्स के मैदान पर 5 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनीं, जबकि यास्तिका भाटिया इस ऐतिहासिक मैदान पर शतक लगाने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज बनीं. यास्तिका ने 113 रनों की दमदार पारी खेली थी.

यास्तिका ने लॉर्ड्स में रचा था इतिहास

यास्तिका भाटिया ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर शतक जड़कर इतिहास रचा था. दरअसल, यास्तिका ने लॉर्ड्स में शतक जड़ने वाली 11वीं खिलाड़ी बनी थीं. इससे पहले 10 भारतीय बल्लेबाजों ने ये कारनामा किया है. हालांकि, रोहित शर्मा 12वें खिलाड़ी बने हैं. लेकिन यास्तिका महिला और पुरुष दोनों की 11वीं खिलाड़ी बनी है, जबकि लॉर्ड्स में शतक लगाने वाली इकलौती महिला बल्लेबाज हैं.  

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