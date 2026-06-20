ODI में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी, शुभमन गिल ने की रोहित शर्मा की बराबरी

Most Wins POTS Awards For India: शुभमन गिल की बल्लेबाजी इस मैच में नहीं आ सकी, लेकिन उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है और उन्होंने सबसे ज्यादा ये कारनामा करने के मामले में रोहित की बराबरी कर ली है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसे टीम इंडिया ने 9 विकेट से जीत लिया है. भले ही शुभमन गिल की बल्लेबाजी इस मैच में नहीं आ सकी, लेकिन उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है. पहले वनडे में गिल ने नाबाद 84 रनों की पारी खेली और दूसरे वनडे में 154 रनों की पारी खेली थी. वहीं, गिल वनडे में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले भारतीय बन गए हैं और उन्होंने रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है.

सचिन तेंदुलकर

भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. सचिन ने अपने वनडे करियर में कुल 15 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड अपने नाम किया है.

विराट कोहली

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में दूसरे पायदान पर है. विराट ने अपने वनडे करियर में अब तक 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीता है.

सौरव गांगुली

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने अपने वनडे करियर के इतिहास में 7 बार ये कारनामा किया है. और उनका नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.

युवराज सिंह

पूर्व विस्फोटक ऑलराउंडर युवराज सिंह चौथे खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने करियर में 7 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीता है.

एमएस धोनी

भारतीय पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को तीन आईसीसी ट्रॉफी दिलाई हैं. धोनी ने अपने करियर में 7 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीता है.

रोहित शर्मा

पूर्व भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में साल 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था. वहीं उन्होंने अपने करियर में 6 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड अपने नाम किया है.

शुभमन गिल

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने इस मामले में रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है. गिल ने अपने करियर में अब तक 6 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है.

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