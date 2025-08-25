Asia Cup 2025: PCB चैयरमैन ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लेकर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा

PCB Chairman on Babar Azam and Mohammed Rizwan: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चैयरमैन ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बाहर होने पर चुप्पी तोड़ी है.

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम को देखकर सभी फैंस काफी हैरान रह गए हैं. दरअसल, पीसीबी ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे अनुभवि खिलाड़ियों को इतने बड़े टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है. बाबर और रिजवान के बाहर होने के बाद कई दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी. इतना ही नहीं पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया था, जिसमें बाबर और रिजवान को ग्रेड ए से भी बाहर कर दिया. इस बीच एशिया कप से बाहर होने के लेकर पीसीबी चैयरमैन मोहसिन नकवी ने चुप्पी तोड़ी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पीसीबी चैयरमैन ने तोड़ी चुप्पी

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, पीसीबी चैयरमैन मोहसिन नकवी ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लेकर कहा, "सबसे पहले खिलाड़ियों को टीम में रखने या बाहर निकालने में मेरी 1 प्रतिशत भी भूमिका नहीं है. हमारे पास एक चयन समिति है और फिर एक सलाहकार निकाय है. वो सभी एक साथ बैठते हैं. ये प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है. इसकी चर्चाएं 8-10 घंटे तक चलती हैं और कभी-कभी ये 2-3 दिनों तक भी चलती है."

उन्होंने आगे कहा, "निश्चित रूप से अगर किसी टीम का चयन किया जा रहा है, तो ये अच्छे हाथों में है. सभी पेशेवर वहां मौजूद रहते हैं. मैंने उनसे केवल एक ही बात कही है कि वो जो भी निर्णय लेते हैं, वो योग्यता के आधार पर होना चाहिए और मैं उसका पूरा समर्थन करूंगा."

एशिया कप 2025 के पाकिस्तान स्क्वाड से बाहर होने के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को और बड़ा झटका लगा है. दरअसल, जब पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया, तो उसमें बाबर और रिजवान का नाम ग्रेड ए में नहीं था. इतना ही नहीं पीसीबी ने इस बार ग्रेड ए में किसी भी खिलाड़ी को नहीं रखा है. ऐसे में अब बाबर और रिजवान समेत जो भी खिलाड़ी ग्रेड ए में थे, वो सभी ग्रेड बी में रख गए हैं.

