World Cup जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर को मिला जीत का बड़ा इनाम, युवराज सिंह संग इस स्टेडियम में बनेगा नाम का स्टैंड

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन मोहाली के नए स्टेडियम में हरमनप्रीत कौर और युवराज सिंह के नाम पर स्टैंड बनाने जा रहा है. इसके अलावा, हरमनप्रीत कौर के साथ अमनजोर कौर को इनामी राशि भी दी जाएगी.

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर मोहाली में स्थित मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखने की घोषणा की है. उनके साथ युवराज सिंह के नाम पर भी यहां स्टैंड का उद्घाटन होगा. इसके अलावा, हरमनप्रीत कौर के साथ अमनजोर कौर को इनामी राशि भी दी जाएगी.

हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट

पीसीए के कार्यवाहक सचिव सिद्धार्थ शर्मा ने आईएएनएस से कहा, 'इन खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप जीतने के लिए सम्मानित किया जा रहा है. हमने उनके नाम पर एक स्टैंड की घोषणा की है. 11 दिसंबर को भारत-साउथ अफ्रीका मैच में इसका उद्घाटन होगा. उन्होंने कहा, 'यहां दो बार के वर्ल्ड कप चैंपियन युवराज सिंह के नाम से स्टैंड का भी उद्घाटन होगा. हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर को इनामी राशि दी जाएगी. यह स्टैंड न्यू मुल्लापुर में नए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होगा. यह उनके लिए एक छोटी सी चीज है, उन्होंने पूरे देश को विश्व कप खिताब जिताया है. यह उनकी उपलब्धि के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पहला विश्व कप

सिद्धार्थ शर्मा मानते हैं कि इन महिला खिलाड़ियों को देखकर ही युवा लड़कियां भी इस खेल से जुड़ेंगी. उन्होंने कहा, 'विमेंस क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिगेज जैसी खिलाड़ियों को देखकर ही युवा आगे आएंगी. इससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी. जब युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी, तभी महिला क्रिकेट आगे बढ़ेगा.' हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने नवी मुंबई में 2 नवंबर को खेले गए महिला विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया था. यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पहला विश्व कप खिताब था.

इस दिन होगा सम्मान

इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए. इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में महज 246 रन पर सिमट गई. दूसरी ओर, युवराज सिंह भारत को टी20 विश्व कप 2007 और वनडे विश्व कप 2011 का खिताब जिताने में अहम योगदान दे चुके हैं. भारत और साउथ अफ्रीका की पुरुष टीमों के बीच 11 दिसंबर को मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा.

