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PBKS vs SRH Pitch Report: गेंदबाजों बरपाएंगे कहर या बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश? जानें कैसी है मुल्लांपुर की पिच

PBKS vs SRH Pitch Report: आईपीएल 2026 का 17वां मुकाबला पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 11 अप्रैल को मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 10, 2026, 04:01 PM IST

PBKS vs SRH Pitch Report: गेंदबाजों बरपाएंगे कहर या बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश? जानें कैसी है मुल्लांपुर की पिच

PBKS vs SRH Pitch Report

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आईपीएल 2026 का 17वां मुकाबला पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 11 अप्रैल को मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. पंजाब किंग्स का एक मैच बारिश के चलते रद्द हो गया और टीम ने 2 मैच जीते हैं. इसके साथ ही 5 अंकों के साथ टीम दूसरे स्थान पर है. वहीं हैदराबाद ने 3 में से सिर्फ 1 मैच जीता है. लेकिन मुल्लांपुर में हैदराबाद पंजाब को कड़ी टक्कर दे सकती है. आइए जानते हैं कि मुल्लांपुर के स्टेडियम में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका बोलबाला रहता है. 

मुल्लांपुर की पिच रिपोर्ट

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच आमतौर पर गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. तेज गेंदबाज इस पिच पर घातक साबित हो सकते हैं. बीच के ओवरों में स्पिनर्स का जादू भी देखने को मिल सकता है. हालांकि अगर बल्लेबाजों को रन बनाने हैं, तो उन्हें धैर्य के साथ बैटिंग करना होगा और क्रीज पर पैर जमाने होंगे. हालांकि यहां पर डिफेंड करना आसान होता है, तो कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला ले सकते हैं. पिछले तीन मैचों में दो बार टारगेट डिफेंड किए गए हैं. 

PBKS vs SRH हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हदराबाद के बीच अब तक 24 मैच खेले गए हैं, जिसमें हैदराबाद ने 17 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि पंजाब सिर्फ 7 मैच जीती है. हालांकि हैदराबाद का पंजाब पर एकतरफा पलड़ा भारी है. 

कैसा रहेगा मुल्लांपुर के मौसम का हाल?

पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच में धूप खिली रहने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, बारिश की उम्मीदें न के बराबरा है. ऐसे में फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि फैंस मैच का रूपा लुत्फ उठा सकते हैं. तापमान 29 डिग्री से गिरकर 17 डिग्री तक पहुंच सकता है. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

पंजाब- श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, प्रवीण दुबे और विशाल निषाद.

हैदराबाद- पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामेंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी और जैक एडवर्ड्स.

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