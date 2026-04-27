PBKS vs RR Pitch Report: गेंदबाजों का होगा कहर या बल्लेबाजों का बजेगा डंका? जानें कैसी है मुल्लांपुर की पिच

PBKS vs RR Pitch Report: आईपीएल 2026 का 40वां मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉजस्थान रॉयल्स के बीच मुल्लापुर स्टेडियम में मंगलवार को खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का 40वां मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉजस्थान रॉयल्स के बीच मुल्लापुर स्टेडियम में मंगलवार को खेला जाएगा. पंजाब किंग्स ने अभी तक एक भी मैच नहीं गवाया है और 7 मैचों में से 6 अपने नाम किए हैं. हालांकि एक मैच बारिश से रद्द हो गया था. वहीं राजस्थान ने 8 मैचों में 5 जीते हैं. पीबीकेएस को हराना राजस्थान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. क्योंकि पंजाब की टीम पिछले मैच में दिल्ली के खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा 265 रनों का टेरगेट चेज कर के आ रही है. लेकिन आरआर की बॉलिंग काफी दमदार है, जिससे ये एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है. आइए जानते हैं कि मुल्लांपुर की पिच कैसी है और यहां से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा मिलेगा.

मुल्लांपुर की पिच रिपोर्ट

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है. हालांकि बल्लेबाजों के लिए भी इस पिच पर मदद है. गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों क बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. इस मैदान पर स्पिनर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. अगर बल्लेबाज को बड़ी पारी खेलनी है, तो उसे क्रीज पर नजरे जमानी होंगी.

PBKS vs RR हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच 30 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें राजस्थान ने 17 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि पंजाब ने 13 मुकाबले जीते हैं. आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. लेकिन इस बार आरआर के लिए जीत आसान नहीं होनी वाली है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

पंजाब- श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, प्रवीण दुबे और विशाल निषाद.

राजस्थान- रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, काइल जेमिसन और कुलदीप सेन.

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