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PBKS vs RCB: लगातार छठी हार के बाद क्या बोले कप्तान Shreyas Iyer? बताया कहां गंवाया RCB के खिलाफ मैच

Shreyas Iyer Statement: आरसीबी के खिलाफ लगातार छठी हार के बाद पीबीकेएस कप्तान श्रेयस अय्यर ने बड़ा बयान दिया है और ये भी बताया है कि ये मैच पंजाब ने कहां पर ही गंवा दिया था.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 17, 2026, 10:42 PM IST

PBKS vs RCB: लगातार छठी हार के बाद क्या बोले कप्तान Shreyas Iyer? बताया कहां गंवाया RCB के खिलाफ मैच

Shreyas Iyer Statement

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आईपीएल 2026 का 61वां मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच धर्मशाला में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 23 रनों से जीतकर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया है. ऐसे में अब पंजाब का टॉप-4 में जगह बनाना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि टीम अब अपना आखिरी मैच जीत भी लेती है, तो वो सिर्फ 15 अंक तक ही पहुंचेगी. जबकि कई टीमों के पास 16-16 पॉइंट्स हासिल करने का मौका है. वहीं आरसीबी के खिलाफ लगातार छठी हार के बाद पीबीकेएस कप्तान श्रेयस अय्यर ने बड़ा बयान दिया है और ये भी बताया है कि ये मैच पंजाब ने कहां पर ही गंवा दिया था. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

लगातार छठी हार के बाद क्या बोले कप्तान अय्यर?

आरसीबी के खिलाफ मैच के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "बेशक, उन्होंने शानदार शुरुआत की और फिर पावरप्ले के ठीक बाद गेंदबाजों को निशाना बनाया. मुझे लगता है कि 222 रन तक पहुंचना एक तारीफ के काबिल प्रदर्शन था और हम गेंदबाजी में अधिक विकेट नहीं ले पाए. लेकिन मुझे लगता है कि हम मैच पावरप्ले में ही हार गए."

उन्होंने आगे कहा, "हमारे तीन खिलाड़ी आउट हो गए थे और हमारे लिए अधिकतर रन प्रभसिमरन और प्रियांश ने बनाए थे. वो हमें वैसी शुरुआत नहीं दे पाए, जैसी पावरप्ले में देते थे. मैं भी जल्दी आउट हो गया था. जो निराश करने वाला प्रदर्शन है, लेकिन शशांक और स्टोइनिस और बीच में कुछ अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा था."

लगातार 6 जीत के बाद पंजाब का निराशजनक प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स ने बेहद शानदार शुरुआत की और लगातार 6 मुकाबले जीते भी थे. उन्होंने अपने 7 शुरुआती मैचों में 6 में जीत हासिल की थी और एक मैच बारिश की चपेट में आ गया था. लेकिन फिर अगले 6 मैचों में टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी. पॉइंट्स टेबल में टीम 13 मैचों में 6 मैच जीते है और 2 मैच हारी है. केकेआर के खिलाफ टीम का एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था. हालांकि, टीम का नेट रनरेट काफी तगड़ी है और टीम 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर ही बनी हुई है. 

ऐसे में पंजाब किंग्स अपना आखिरी मैच जीत जाती है, तो टीम के पास 15 पॉइंट्स हो जाएंगे. लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के पास 16-16 अंक करने का मौका है, जबकि केकेआर भी 15 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकती है. वहीं, आरसीबी 18 अंकों के साथ क्वालिफाई कर चुकी है और गुजरात टाइटंस ने पहले ही 16 पॉइंट्स कर लिए हैं और टीम को अभी भी एक मैच खेलना बाकी है. पंजाब अब तभी प्लेऑफ में पहुंच सकती है, जब वो अपना आखिरी मैच जीते और राजस्थान, हैदराबाद या सीएसके 16-16 अकों तक नहीं पहुंच पाए. 

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