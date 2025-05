पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2025 का क्वालीफायर-1 मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां पंजाब के टॉप ऑर्डर को आरसीबी के तेज गेंदबाजों ने तहस-नहस कर दिया है. इससे पहले पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने इस सीजन खूब धमाल मचाया था. पीबीकेएस को पहला झटका दूसरे ओवर में लगा. प्रियांश आर्या को यश दयाल ने पवेलियन भेजा.

जिसके बाद जोश हेजलवुड ने पंजाब के बल्लेबाजों पर अपना कहर बरपाया. जो चोटिल होने की वजह से पिछले कुछ मैचों से बाहर थे. उन्होंने जोश इंगलिश और श्रेयस अय्यर का विकेट लिया. वही यश दयाल ने फिर नेहल वढेरा को बोल्ड किया. जिसके बाद पंजाब किंग्स की आधी टीम 50 रन से भीतर पवेलियन लौट गई.

पंजाब किंग्स के खिलाफ क्वालीफायर-1 में सुयश शर्मा का जादू देखने को मिला है. उन्होंने अपने पहले ओवर में ही शंशाक सिंह और इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर उतरे मुशीर खान को चलता किया. जिसके साथ ही पंजाब के 7 बल्लेबाजों 60 रन के अंदर ड्रेसिंग रुम में चले गए.

जिसके अगले ओवर में सुयश शर्मा ने मार्कस स्टोइनिस को बोल्ड कर दिया. जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. मार्कस ने 17 गेंदों पर 26 रन बनाए.

यश दयाल और जोश हेजलवुड ने का कहर न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिला. दोनों गेंदबाजों ने 2-2 विकेट झटके. वही भुवनेश्वर कुमार ने भी इनका खूब साथ निभाया.

