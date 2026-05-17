PBKS vs RCB Highlights: पंजाब को हराकर आरसीबी ने लगातार तीसरी बार प्लेऑफ में किया क्वालिफाई, 23 रनों से जीता मुकाबला

PBKS vs RCB Highlights: आईपीएल 2026 का 61वां मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच धर्मशाला में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 23 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया है.

आईपीएल 2026 का 61वां मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच धर्मशाला में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 23 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया है. इस जीत के साथ आरसीबी ने 2026 में प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. इतना ही नहीं, आरसीबी ने लगातार तीसरी बार आईपीएल में प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का रिकॉर्ड बनाया है. इस मैच में विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर और देवदत्त पडिक्कल तीनों ने शानदार बल्लेबाजी की थी.

पंजाब किंग्स ने गंवाया लगातार छठा मुकाबला

आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 223 रनों का टारगेट दिया था, जिसकी पीछा करते हुए पीबीकीएस 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 199 रन ही बना सकी. टीम के लिए शशांक सिंह ने 27 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 56 रनों की पारी खेली और उन्होंने एक बार फिर फाइनल की याद दिला दी थी. इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस 37, शेडगे 35, कूपर कोनोली 37, उमरजई 14, प्रियांश आर्य 0, प्रभसिमरन सिंह 2, श्रेयस अय्यर 1 और हरप्रीत बरार ने नाबाद 5 रन बनाए. इस हार के साथ टीम ने लगातार छठा मुकाबला गंवा दिया है.

लगातार तीसरी बार प्लेऑफ में पहुंची आरसीबी

पंजाब किंग्स को हराकर आरसीबी ने आईपीएल 2026 प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया है. इस सीजन प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम भी बन गई है. इसके अलावा आरसीबी ने 2024, 2025 और 2026 लगातार तीसरी बार आईपीएल प्लेऑफ में जगह बनाई है.

ऐसी रही आरसीबी की पारी

आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए थे. टीम के लिए विराट कोहली ने 37 गेंदों में 58 रन बनाए. वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंदों में नाबाद 73 रनों की पारी खेली. देवदत्त पडिक्कल ने 25 गेंदों में 45 रन ठोके. वहीं टिम डेविड ने 12 गेंदों में 28 रन और जैकब बेथेल 11 रन बना सके.

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