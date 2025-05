ऑपरेशन सिंदूर का असर आईपीएल पर देखने को मिल रहा है. भारतीय सेना ने 7 मई की रात 1 बजे पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया. जिसमें 9 जगहों को निशाना बनाया गया. सेना ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है. इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है.

जिसे देखते हुए सरकार ने चडीगढ़ एयरपोर्ट को 10 मई तक बंद कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2025 का मैच धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है. यह मुकाबला 11 मई को एचपीसीए स्टेडियम में होना था.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने धर्मशाला, चंडीगढ़, सूरत, जामनगर, राजकोट जैसे एयरपोर्ट 10 मई तक बंद कर दिए हैं. जिसकी वजह से टीमों को ट्रैवल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. अबतक मिली अपडेट के अनुसार पंजाब और मुंबई के मैच को धर्मशाला से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है. ये फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के देखते हुए लिए गए हैं.

🚨 VENUE UPDATE FOR IPL 2025🚨



- Mumbai Indians vs Punjab Kings match likely to be shifted to DY Patil Stadium or Brabourne Stadium from Dharmasala. [News18 Cricket] pic.twitter.com/0jCqs2ABpY