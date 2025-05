पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच 11 मई को धर्मशाला में खेला जाने वाला मैच अहमदाबाद में शिफ्ट कर दिया गया है. इस बात की पुष्टि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अनिल पटेल ने पीटीआई से कर दी है.

उन्होंने बताया कि बीसीसीआई ने हमसे अनुरोध किया था. जिसे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने स्वीकार कर लिया है. लेकिन बीसीसीआई की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई आधिाकारिक घोषणा नहीं हुआ है.

पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज धर्मशाला के मैदान पर मुकाबला खेला जाना है. वही मुंबई इंडियंस के साथ पंजाब को इसी मैदान पर 11 मई को मैच खेलना है.

