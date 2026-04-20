FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
चेहरे पर कोरियन जैसा ग्लो पाने के लिए लगाएं ये 1 खास चीज, बेजान और डल स्किन की हो जाएगी छुट्टी

चेहरे पर कोरियन जैसा ग्लो पाने के लिए लगाएं ये 1 खास चीज, बेजान और डल स्किन की हो जाएगी छुट्टी

'वो खुद एक उदाहरण पेश करते हैं...' Cooper Connolly ने PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर कह दी बड़ी बात

'वो खुद एक उदाहरण पेश करते हैं...' Cooper Connolly ने PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर कह दी बड़ी बात

भारत के इस राज्य में मिला 2026 का पहला बर्ड फ्लू केस! बचाव के लिए क्या अंडा-चिकन छोड़ देना जरूरी?

भारत के इस राज्य में मिला 2026 का पहला बर्ड फ्लू केस! बचाव के लिए क्या अंडा-चिकन छोड़ देना जरूरी?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की ये हैं 5 हॉलसेल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जहां Electronic Items पर मिलती है 50 से 80 प्रतिशत तक की छूट

भारत की ये 5 हैं हॉलसेल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जहां Electronic Items पर मिलती है 50 से 80 प्रतिशत तक की छूट

भारत में 'बड़े साहब' की कुर्सी पर सफेद तौलिया क्यों? अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है राज

भारत में 'बड़े साहब' की कुर्सी पर सफेद तौलिया क्यों? अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है राज

कितनी पढ़ी-लिखी हैं SDM काजल मीणा जिनपर लगा ₹60,000 घूस का आरोप? जानें IIT से किस ब्रांच में की थी इंजीनियरिंग

कितनी पढ़ी-लिखी हैं SDM काजल मीणा जिनपर लगा ₹60,000 घूस का आरोप? जानें IIT से किस ब्रांच में की थी इंजीनियरिंग

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

'वो खुद एक उदाहरण पेश करते हैं...' Cooper Connolly ने PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर कह दी बड़ी बात

Cooper Connolly on Shreyas Iyer: लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ तूफानी पारी खेलने के बाद कूपर कोलोनी ने अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 20, 2026, 04:08 PM IST

'वो खुद एक उदाहरण पेश करते हैं...' Cooper Connolly ने PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर कह दी बड़ी बात

Cooper Connolly on Shreyas Iyer

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईपीएल 2026 29वां मुकाबला पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया था, जिसे पंजाब ने 54 रनों से अपने नाम कर लिया था. पीबीकेएस ने पहले खेलते हुए 254 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में लखनऊ की टीम 200 रन ही बना सकी. इस मैच में पंजाब के लिए कूपर कोनोली और प्रियांश आर्य ने तूफानी पारी खेली, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अपने शतक से चूक गए.  इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 182 रनों की पार्टनरशिप भी हुई. कूपर ने तूफानी पारी खेलने के बाद अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

मैच के बाद कूपर ने कप्तान पर दिया बयान

कूपर कोनोली ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, "हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं कि एक-दूसरे के लिए क्या कारगर है. हम एक-दूसरे से छोटी-छोटी बातें सीखते हैं. हमें एक-दूसरे से छोटी-छोटी चीजें सीखने का आनंद ले रहे हैं. हम सभी बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं. खेल का यही उद्देश्य होता है कि वो सर्वश्रेष्ठ टीम बने. हम एक टीम के रूप में बेहतर होने के लिए एक-दूसरे से सीख लेते हैं."

कोनोली ने कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर कहा, "श्रेयस अय्यर खुद एक उदाहरण पेश करके नेतृत्व करते हैं. वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि टीम के सभी खिलाड़ी सहज महसूस करें. वो खिलाड़ियों को हमेशा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी खिलाड़ी खुश होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें."

प्रियांश आर्य को लेकर क्या बोले कूपर

प्रियांश के साथ अपनी साझेदारी के बारे में कोनोली ने कहा, "प्रियांश पिछले साल से ऐसा प्रदर्शन कर रहा है. मुझे उसे बल्लेबाजी करते देखना अच्छा लग रहा था. मुझे लगता है कि पहले बल्लेबाजी करने पर खेल में ज्यादा बदलाव नहीं आता. आप बस अच्छे क्रिकेट शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बनाते हैं और ढीली गेंदों का फायदा उठाते हैं. आज हमने यही किया."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की ये हैं 5 हॉलसेल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जहां Electronic Items पर मिलती है 50 से 80 प्रतिशत तक की छूट
भारत की ये 5 हैं हॉलसेल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जहां Electronic Items पर मिलती है 50 से 80 प्रतिशत तक की छूट
भारत में 'बड़े साहब' की कुर्सी पर सफेद तौलिया क्यों? अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है राज
भारत में 'बड़े साहब' की कुर्सी पर सफेद तौलिया क्यों? अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है राज
कितनी पढ़ी-लिखी हैं SDM काजल मीणा जिनपर लगा ₹60,000 घूस का आरोप? जानें IIT से किस ब्रांच में की थी इंजीनियरिंग
कितनी पढ़ी-लिखी हैं SDM काजल मीणा जिनपर लगा ₹60,000 घूस का आरोप? जानें IIT से किस ब्रांच में की थी इंजीनियरिंग
दुनिया का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कौन-सा है? धरती के 'रूफटॉप वाइल्डलाइफ जोन' में इंसानों से ज्यादा पाए जाते हैं जानवर
दुनिया का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कौन-सा है? धरती के 'रूफटॉप वाइल्डलाइफ जोन' में इंसानों से ज्यादा पाए जाते हैं जानवर
पीएम मोदी का सिंपल स्नैक बना इंटरनेट पर सुपर वायरल, जानिए झालमुड़ी खाने के 5 जबरदस्त फायदे
पीएम मोदी का सिंपल स्नैक बना इंटरनेट पर सुपर वायरल, जानिए झालमुड़ी खाने के 5 जबरदस्त फायदे
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: आपका पावर लेवल क्या है? अपनी बर्थडेट से डीकोड करें-आप लीडर हैं या फॉलोअर
आपका पावर लेवल क्या है? अपनी बर्थडेट से डीकोड करें-आप लीडर हैं या फॉलोअर
Akshaya Tritiya Wishes: मिले मां लक्ष्मी-कुबेर जी का आशीर्वाद... ये शुभ संदेश भेजकर अपनों को दें अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं
Akshaya Tritiya Wishes: मिले मां लक्ष्मी-कुबेर का आशीर्वाद... ये शुभ संदेश भेजकर अपनों को दें अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं
Horoscope 19 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज रविवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Horoscope 19 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज रविवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Parashurama Jayanti: आज परशुराम जयंती पर इस मुहूर्त में करें पूजा, जानें पूजा विधि और कौन से अनुष्ठान हैं जरूरी?
आज परशुराम जयंती पर इस मुहूर्त में करें पूजा, जानें पूजा विधि और कौन से अनुष्ठान हैं जरूरी?
अक्षय तृतीया पर आज सोना खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? सही समय पर खरीदारी से शुरू होगा स्वर्णिम समय
अक्षय तृतीया पर आज सोना खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? सही समय पर खरीदारी से शुरू होगा स्वर्णिम समय
MORE
Advertisement