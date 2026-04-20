'वो खुद एक उदाहरण पेश करते हैं...' Cooper Connolly ने PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर कह दी बड़ी बात

Cooper Connolly on Shreyas Iyer: लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ तूफानी पारी खेलने के बाद कूपर कोलोनी ने अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ा बयान दिया है.

आईपीएल 2026 29वां मुकाबला पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया था, जिसे पंजाब ने 54 रनों से अपने नाम कर लिया था. पीबीकेएस ने पहले खेलते हुए 254 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में लखनऊ की टीम 200 रन ही बना सकी. इस मैच में पंजाब के लिए कूपर कोनोली और प्रियांश आर्य ने तूफानी पारी खेली, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अपने शतक से चूक गए. इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 182 रनों की पार्टनरशिप भी हुई. कूपर ने तूफानी पारी खेलने के बाद अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

मैच के बाद कूपर ने कप्तान पर दिया बयान

कूपर कोनोली ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, "हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं कि एक-दूसरे के लिए क्या कारगर है. हम एक-दूसरे से छोटी-छोटी बातें सीखते हैं. हमें एक-दूसरे से छोटी-छोटी चीजें सीखने का आनंद ले रहे हैं. हम सभी बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं. खेल का यही उद्देश्य होता है कि वो सर्वश्रेष्ठ टीम बने. हम एक टीम के रूप में बेहतर होने के लिए एक-दूसरे से सीख लेते हैं."

कोनोली ने कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर कहा, "श्रेयस अय्यर खुद एक उदाहरण पेश करके नेतृत्व करते हैं. वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि टीम के सभी खिलाड़ी सहज महसूस करें. वो खिलाड़ियों को हमेशा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी खिलाड़ी खुश होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें."

प्रियांश आर्य को लेकर क्या बोले कूपर

प्रियांश के साथ अपनी साझेदारी के बारे में कोनोली ने कहा, "प्रियांश पिछले साल से ऐसा प्रदर्शन कर रहा है. मुझे उसे बल्लेबाजी करते देखना अच्छा लग रहा था. मुझे लगता है कि पहले बल्लेबाजी करने पर खेल में ज्यादा बदलाव नहीं आता. आप बस अच्छे क्रिकेट शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बनाते हैं और ढीली गेंदों का फायदा उठाते हैं. आज हमने यही किया."

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