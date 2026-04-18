PBKS vs LSG Pitch Report: गेंदबाजों का बजेगा डंका या बल्लेबाज बनाएगा दबदबा? जानें कैसी है मुल्लांपुर की पिच

PBKS vs LSG Pitch Report: आईपीएल 2026 का 29वां मुकाबला पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच रविवार 19 अप्रैल को मुल्लांपुर स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का 29वां मुकाबला पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच रविवार 19 अप्रैल को मुल्लांपुर स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. इस सीजन अब तक पंजाब किंग्स ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है और 5 मैचों में 4 में जीत हासिल की है. हालांकि एक मैच टीम का बारिश से रद्द हुआ है. वहीं लखनऊ ने 5 मैचों में 2 मैच जीते हैं. लेकिन पीबीकएस और एलएसजी के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला जा सकता है. आइए जानते हैं कि मुल्लांपुर की पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसका दबदबा रहेगा.

मुल्लांपुर की पिच रिपोर्ट

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच आमतौर पर गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. तेज गेंदबाज इस पिच पर घातक साबित हो सकते हैं. बीच के ओवरों में स्पिनर्स का जादू भी देखने को मिल सकता है. हालांकि अगर बल्लेबाजों को रन बनाने हैं, तो उन्हें धैर्य के साथ बैटिंग करना होगा और क्रीज पर पैर जमाने होंगे. हालांकि यहां पर डिफेंड करना आसान होता है, तो कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला ले सकते हैं. पिछले तीन मैचों में दो बार टारगेट डिफेंड किए गए हैं.

PBKS vs LSG हेड टू हेड रिकॉर्ड

पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल में अब तक 6 मैच खेले गए हैं, जिसमें पंजाब किंग्स ने 3 मैच अपने नाम किए हैं और लखनऊ ने भी 3 मुकाबले जीते हैं. हालांकि आईपीएल में दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं और इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

लखनऊ- ऋषभ पंत (कप्तान), अब्दुल समद, आयुष बडोनी, ऐडन मार्कराम, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, हिम्मत सिंह, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, मोहम्मद शमी, अर्जुन तेंदुलकर, वानिंदु हसरंगा, एनरिक नॉर्खिया, मुकुल चौधरी, नमन तिवारी, अक्षत रघुवंशी और जोश इंग्लिश.

पंजाब- श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, प्रवीण दुबे और विशाल निषाद.

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