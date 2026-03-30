PBKS vs GT Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसी है मुल्लांपुर की पिच

PBKS vs GT Pitch Report: आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच 31 मार्च को मुल्लांपुर में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच 31 मार्च को खेला जाएगा. पिछले सीजन पंजाब किंग्स फाइनल तक गई थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में टीम को आरसीबी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. इस बार भी पंजाब की टीम दमदार प्रदर्शन कर सकती है. वहीं गुजरात टाइटंस भी जीत के साथ आईपीएल 2026 का आगाज करने की कोशिश करेगी. लेकिन इस मैच में पिच अहम भुमिका निभा सकती है. आइए जानते हैं कि मुल्लांपुर की पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा मिलता है.

मुल्लांपुर की पिच रिपोर्ट

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमचौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. बाउंड्री ज्यादा बड़ी नहीं है, जिसकी वजह से यहां खूब रन बनते हैं. हालांकि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. उन्हों उछाल के साथ-साथ स्विंग भी मिल सकता है. हालांकि इस मैदान पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे गए हैं. यहां का पहली बारी का औसतन स्कोर 180 से 195 रनों के बीच है.

कैसा रहेगा मौसम का हाल?

रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में मौसम का साफ रहने की उम्मीद है. लेकिन मैच के दिन सुबह 10 प्रतिशत मैच की संभावना है. इसके अलावा नमी 35 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. वहीं तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

पीबीकेएस- श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, प्रवीण दुबे और विशाल निषाद.

जीटी- शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा और ल्यूक वुड.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से