FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
PBKS vs GT Head to Head: पिछली बार पंजाब और गुजरात मैच में बने थे 475 रन, देखें कैसे हैं दोनों टीमों के रिकॉर्ड

PBKS vs GT Head to Head: पिछली बार पंजाब और गुजरात मैच में बने थे 475 रन, देखें कैसे हैं दोनों टीमों के रिकॉर्ड

Rupee vs Dollar: डॉलर के सामने औंधे मुंह गिरा रुपया, हुआ ₹100 के पार तो आएगी बड़ी आफत... 

Rupee vs Dollar: डॉलर के सामने औंधे मुंह गिरा रुपया, हुआ ₹100 के पार तो आएगी बड़ी आफत...

PBKS vs GT Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसी है मुल्लांपुर की पिच

PBKS vs GT Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसी है मुल्लांपुर की पिच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, इस RCB खिलाड़ी के आगे फेल हुए जसप्रीत बुमराह

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, इस RCB खिलाड़ी के आगे फेल हुए जसप्रीत बुमराह

Ikat Ramshila Saree: 1000 साल पुरानी साड़ी आज के फैशन ट्रेंड में भी फिट! 'इकत रामशिला' की बढ़ती डिमांड की पूरी कहानी

Ikat Ramshila Saree: 1000 साल पुरानी साड़ी आज के फैशन ट्रेंड में भी फिट! 'इकत रामशिला' की बढ़ती डिमांड की पूरी कहानी

IPL में एक टीम के लिए सबसे ज्यादा जीतने वाली टीमें, लिस्ट में CSK vs RCB भी शामिल

IPL में एक टीम के लिए सबसे ज्यादा जीतने वाली टीमें, लिस्ट में CSK vs RCB भी शामिल

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

PBKS vs GT Head to Head: पिछली बार पंजाब और गुजरात मैच में बने थे 475 रन, देखें कैसे हैं दोनों टीमों के रिकॉर्ड

PBKS vs GT Head to Head: आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच 31 मार्च को मुल्लांपुर में खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 30, 2026, 10:04 PM IST

PBKS vs GT Head to Head: पिछली बार पंजाब और गुजरात मैच में बने थे 475 रन, देखें कैसे हैं दोनों टीमों के रिकॉर्ड

PBKS vs GT Head to Head

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच 31 मार्च को मुल्लांपुर में खेला जाएगा. पिछली बार दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली था. उस मैच में कुल 475 रन बने थे, लेकिन पंजाब ने ये मुकाबला जीता था. हालांकि इस बार भी दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं कि दोनों टीमों के हेड टू बेड आंकड़े कैसे हैं.  

पंजाब और गुजरात के हेड टू हेड रिकॉर्ड

पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल में अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पंजाब ने 3 मैच जीते हैं, जबकि गुजरात ने भी 3 मुकाबले अपने नाम किया है. हालांकि दोनों टीमों के बीच अब तक कांटे की टक्कर देखने को मिली है. इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है.

पिछली बार हुआ था रोमांचक मुकाबला

आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें पहले खेलते हुए पंजाब ने 20 ओवरों में 243 रन बना दिए थे. इस मैच में श्रेयस अय्यर ने 42 गेंदों में नाबाद 97 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा शशांक सिंह ने 16 गेंदों में 44 रन ठोके थे. इसके जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवरों में 232 रन ही बना सके थे और 11 रनों से मुकाबला गंवा दिया था. टीम के लिए साई सुदर्शन ने 74, जोस बटलर ने 54, शरफेन रदरफोर्ड 46 और शुभमन गिल ने 33 रनों की पारी खेली थी. 

पंजाब और गुजरात का फुल स्क्वाड

पीबीकेएस- श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, प्रवीण दुबे और विशाल निषाद.

जीटी- शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा और ल्यूक वुड.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, इस RCB खिलाड़ी के आगे फेल हुए जसप्रीत बुमराह
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, इस RCB खिलाड़ी के आगे फेल हुए जसप्रीत बुमराह
Ikat Ramshila Saree: 1000 साल पुरानी साड़ी आज के फैशन ट्रेंड में भी फिट! 'इकत रामशिला' की बढ़ती डिमांड की पूरी कहानी
Ikat Ramshila Saree: 1000 साल पुरानी साड़ी आज के फैशन ट्रेंड में भी फिट! 'इकत रामशिला' की बढ़ती डिमांड की पूरी कहानी
IPL में एक टीम के लिए सबसे ज्यादा जीतने वाली टीमें, लिस्ट में CSK vs RCB भी शामिल
IPL में एक टीम के लिए सबसे ज्यादा जीतने वाली टीमें, लिस्ट में CSK vs RCB भी शामिल
मजदूरों की रातों-रात चमकी किस्मत! नाली की खुदाई के दौरान मिला 1300 साल पुराना बेशकीमती सोने का खजाना
मजदूरों की रातों-रात चमकी किस्मत! नाली की खुदाई के दौरान मिला 1300 साल पुराना बेशकीमती सोने का खजाना
IPL में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस टारगेट चेज करने वाली टीमें, देखें लिस्ट में RCB-CSK में किसका नाम
IPL में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस टारगेट चेज करने वाली टीमें, देखें लिस्ट में RCB-CSK में किसका नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 30 March 2026: कर्क और कन्या वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Horoscope 29 March: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Marriage Predictions: आपकी शादी कब होगी? आपका जीवनसाथी कैसा होगा? आपकी हथेली की यह छोटी सी रेखा सब कुछ बता देगी
आपकी शादी कब होगी? आपका जीवनसाथी कैसा होगा? आपकी हथेली की यह छोटी सी रेखा सब कुछ बता देगी
Numerology: लोगों के बीच Insecure और Uncomfortable फील करते हैं? ये स्मार्ट टिप्स बदल देंगे पर्सनैलिटी 
Numerology: लोगों के बीच Insecure और Uncomfortable फील करते हैं? ये स्मार्ट टिप्स बदल देंगे पर्सनैलिटी
Shukra Gochar: शुक्रदेव इन 4 राशियों का बैंक बैलेंस बढ़ाने आ रहे हैं, जिस चीज पर रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
शुक्रदेव इन 4 राशियों का बैंक बैलेंस बढ़ाने आ रहे हैं, जिस चीज पर रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
MORE
Advertisement