PBKS vs GT Head to Head: पिछली बार पंजाब और गुजरात मैच में बने थे 475 रन, देखें कैसे हैं दोनों टीमों के रिकॉर्ड

PBKS vs GT Head to Head: आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच 31 मार्च को मुल्लांपुर में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच 31 मार्च को मुल्लांपुर में खेला जाएगा. पिछली बार दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली था. उस मैच में कुल 475 रन बने थे, लेकिन पंजाब ने ये मुकाबला जीता था. हालांकि इस बार भी दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं कि दोनों टीमों के हेड टू बेड आंकड़े कैसे हैं.

पंजाब और गुजरात के हेड टू हेड रिकॉर्ड

पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल में अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पंजाब ने 3 मैच जीते हैं, जबकि गुजरात ने भी 3 मुकाबले अपने नाम किया है. हालांकि दोनों टीमों के बीच अब तक कांटे की टक्कर देखने को मिली है. इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है.

पिछली बार हुआ था रोमांचक मुकाबला

आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें पहले खेलते हुए पंजाब ने 20 ओवरों में 243 रन बना दिए थे. इस मैच में श्रेयस अय्यर ने 42 गेंदों में नाबाद 97 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा शशांक सिंह ने 16 गेंदों में 44 रन ठोके थे. इसके जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवरों में 232 रन ही बना सके थे और 11 रनों से मुकाबला गंवा दिया था. टीम के लिए साई सुदर्शन ने 74, जोस बटलर ने 54, शरफेन रदरफोर्ड 46 और शुभमन गिल ने 33 रनों की पारी खेली थी.

पंजाब और गुजरात का फुल स्क्वाड

पीबीकेएस- श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, प्रवीण दुबे और विशाल निषाद.

जीटी- शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा और ल्यूक वुड.

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