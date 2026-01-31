T20 World Cup 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, ये तेज गेंदबाज हुआ बाहर, यहां जानिए नया अपडेटेड स्क्वॉड

टी20 विश्व कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. टेस्ट और वनडे फॉर्मेट के कप्तान पैट कमिंस टी20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं.

टी20 विश्व कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. टेस्ट और वनडे फॉर्मेट के कप्तान पैट कमिंस टी20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं. इसके अलावा मैथ्यू शॉर्ट भी विश्व कप से बाहर हो गए हैं.

कमिंस अपनी पीठ की चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हैं, जबकि शीर्ष क्रम के बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट को भी विश्व कप स्क्वॉड से बाहर कर दिया गया है. पैट कमिंस की जगह तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस और शॉर्ट की जगह मैथ्यू रेनशॉ को शामिल किया गया है.

बेन ड्वारशुइस और मैथ्यू रेनशॉ के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद

चयनकर्ता टोनी डोडेमेड ने टी20 विश्व कप में बेन ड्वारशुइस और मैथ्यू रेनशॉ के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा, "पैट को अपनी पीठ की चोट से ठीक होने के लिए और समय चाहिए, इसलिए बेन एक तैयार रिप्लेसमेंट हैं जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी विकल्प के साथ-साथ बेहतरीन क्षेत्ररक्षक और निचले क्रम में आकर बड़े शॉट लगाने की क्षमता भी रखते हैं. हमें लगता है कि अच्छी पेस के साथ बॉल को स्विंग करने की उनकी काबिलियत और स्मार्ट वैरिएशन हमारी उम्मीद के मुताबिक हालात और टीम के ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए अच्छी होगी."

मिडिल ऑर्डर को एक्स्ट्रा सपोर्ट

डोडेमेड ने कहा, "मैट (रेनशॉ) ने हाल ही में सभी फॉर्मेट में इंप्रेस किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड बुल्स और ब्रिस्बेन हीट के लिए व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कई रोल शामिल हैं. श्रीलंका में पूल स्टेज में टॉप ऑर्डर के सेट होने और स्पिन गेंदबाजी के अनुकूल माहौल होने के साथ, हमें यह भी लगता है कि मैट मिडिल ऑर्डर को एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं. टिम डेविड टूर्नामेंट के शुरुआती फेज में अपना रिटर्न टू प्ले प्रोग्राम पूरा कर रहे हैं."

जोश हेजलवुड संभालेंगे कमान

कमिंस की गैरमौजूदगी में, जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे और उनके सपोर्ट के लिए जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और ड्वारशुइस होंगे. ऑल-राउंडर कैमरन ग्रीन और मार्कस स्टोइनिस को भी अपनी मीडियम-पेस बॉलिंग से बड़ा रोल निभाना होगा.

टी20 विश्व कप 7 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है. ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप बी में आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ रखा गया है.

टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की अपडेटेड टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.

