FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त 

February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ये 4 मैच होस्ट करेगा श्रीलंका का पल्लेकेले स्टेडियम, जानिए कैसा है मैदान का रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ये 4 मैच होस्ट करेगा श्रीलंका का पल्लेकेले स्टेडियम, जानिए कैसा है मैदान का रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान, जानिए किसका फायदा और किसका नुकसान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान, जानिए किसका फायदा और किसका नुकसान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा

क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा

Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 

Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल

Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब

Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ये 4 मैच होस्ट करेगा श्रीलंका का पल्लेकेले स्टेडियम, जानिए कैसा है मैदान का रिकॉर्ड

Kandy Stadium Records in T20I: श्रीलंका का पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 4 मुकाबले खेले जाएंगे. इससे पहले जानते हैं कि यहां के टी20 आंकड़े कैसे हैं?

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 01, 2026, 11:09 PM IST

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ये 4 मैच होस्ट करेगा श्रीलंका का पल्लेकेले स्टेडियम, जानिए कैसा है मैदान का रिकॉर्ड

Pallekele Stadium

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है. इस टूर्नामेंट में प्रतिदिन कुल 3 मुकाबले खेले जाएंगे और इसका फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा. हालांकि टूर्नामेंट के मुकाबले भारत और श्रीलंका कुल 8 स्टेडियम में खेले जाएंगे, जिसमें श्रीलंका का पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शामिल है. इस मैदान पर ग्रुप स्टेज में कुल 4 मुकाबले खेले जाएंगे. लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड कैसा है और यहां कि पिच गेंदबाज या बल्लेबाज किसका साथ देती है?

पल्लेकेले स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

श्रीलंका के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच की बात करें, तो यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. खेल के शुरुआत में गेंद बल्ले पर अच्छी आती है, जिससे बड़े शॉर्ट खेलना आसान होता है. इसके अलावा यहां की आउटफील्ड भी काफी तेज है, जिससे चौका आसानी से बाउंड्री लाइन तक पहुंच जाता है. हालांकि बल्लेबाजों के साथ साथ स्पिनर्स को भी यहां मदद मिलती है और गेंद टर्न भी होती है, लेकिन अगर बैटर क्रीज पर समय बिता लेता है, तो फिर रनों की बारिश भी होती है. यहां का औसतन स्कोर 180 रनों से अधिक का है. यहां पर 180 रन डिफेंड भी होता है और कई बार 200 प्लस रन चेज भी हो जाते हैं. 

कैसे हैं पल्लेकेले स्टेडियम के आंकड़े?

श्रीलंका के कैंडी स्टेडियम में अब तक 28 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पहले बैटिंग वाली टीम 14 बार जीती है, जबकि रनों की पीछा करने वाली टीम 11 बार जीत हासिल कर चुकी है. हालांकि 3 मैचों की रिजल्ट नहीं निकल पाया है. इस मैदान पर पहली पारी का औसतन स्कोर 166 रनों का है, जबकि दूसरी पारी का औसतन स्कोर 146 रनों का है. वहीं इस मैदान पर सबसे बड़ा टोटल 283 रनों का है, जो 2016 में श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था. 

वहीं सबसे छोटा स्कोर न्यूजीलैंड के नाम है. कीवी टीम 2019 में 125 रनों की पीछा करते हुए सिर्फ 88 रनों पर ही ढेर हो गई थी. वहीं इस मैदान पर सबसे बड़ा रन चेज पाकिस्तान ने 2012 में 176 रनों का किया है. वहीं कैंडी स्टेडियम में श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ सबसे छोटा टारगेट डिफेंड किया था. श्रीलंका ने 133 रन बनाए थे, जिसके बाद इंग्लैंड को 125 रनों पर ही रोक दिया था. 

  • मैच- 28 
  • सबसे बड़ा टोटल- 283 रन (ऑस्ट्रेलिया)
  • सबसे छोटा टोटल- 88 रन (न्यूजीलैंड)
  • सबसे बड़ा रन चेज- 176 (पाकिस्तान)
  • सबसे छोटा डिफेंड- 133 (श्रीलंका)
  • पहली पारी का औसतन स्कोर- 166 रन
  • दूसरी पारी का औसतन स्कोर- 146 रन

कैंडी में वर्ल्ड कप के खेले जाएंगे कुल 7 मैच 

आपको बता दें कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका के कैंडी स्टेडियम में कुल 7 गेम खेले जाएंगे. हालांकि ग्रुप स्टेज में 4 मुकाबले होंगे. वहीं बचे हुए तीन मैच सुपर-8 के दौरान खेले जाने हैं. ग्रुप स्टेज में यहां 12, 16,17 और 20 फरवरी को मैच होंगे. श्रीलंका के तीन स्टेडियमों में  वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें कैंडी स्टेडियम भी शामिल है. 

कैंडी में खेले जाएंगे ये 4 मैच (ग्रुप स्टेज)

  • श्रीलंका बनाम ओमान, 12 फरवरी
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका, 16 फरवरी
  • आयरलैंड बनाम जिम्बाब्वे, 17 फरवरी
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान, 20 फरवरी

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा
क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल
Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब
Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब
Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान  
Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान
किस शहर को कहते हैं भारत का सैन-फ्रांसिस्को? जानें क्यों अमेरिकन सिटी से होती है इसकी तुलना
किस शहर को कहते हैं भारत का सैन-फ्रांसिस्को? जानें क्यों अमेरिकन सिटी से होती है इसकी तुलना
MORE
Advertisement
धर्म
Grah Gochar: शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची 
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची
क्या बजट का लाल पाउच सिर्फ परंपरा और सत्ता का संदेश है? जानिए लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है?
क्या बजट का लाल पाउच सिर्फ परंपरा और सत्ता का संदेश है? जानिए लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है?
Magh Purnima 2026: 1 या 2 फरवरी, कब है माघ पूर्णिमा? यहां जानें स्नान, दान और पूजा मुहूर्त 
Magh Purnima 2026: 1 या 2 फरवरी, कब है माघ पूर्णिमा? यहां जानें स्नान, दान और पूजा मुहूर्त
Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
MORE
Advertisement