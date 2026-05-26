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क्यों वनडे टीम से हुए बाहर और छिनी कप्तानी? पाकिस्तान के हेड कोच ने मोहम्मद रिजवान को लेकर किया बड़ा खुलासा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली है और उनसे कप्तानी भी छीन ली गई है. वहीं अब पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन ने बड़ा खुलासा किया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 26, 2026, 05:19 PM IST

क्यों वनडे टीम से हुए बाहर और छिनी कप्तानी? पाकिस्तान के हेड कोच ने मोहम्मद रिजवान को लेकर किया बड़ा खुलासा

Pakistan's head coach mike hesson

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पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 मई से खेला जाएगा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया था. इस टीम में दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली है.  इतना ही नहीं, उनसे कप्तानी भी छीन ली गई है. वहीं अब पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन ने बड़ा खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

पाकिस्तान हेड कोच ने बड़ा बयान

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन ने मोहम्मद रिजवान ने कहा, "क्योंकि 18 महीनों बाद वर्ल्ड कप खेला जाएगा. इसी वजह से हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा. ये यही है जो सिलेक्शन पैनल ने डिसाइड किया है. वनडे की बात करें, तो मोहम्मद रिजवान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बतौर कप्तान शुरूआत की थी. लेकिन फिर सीरीज के अंत में लगा कि हमें बदलाव की जरूरत है. क्योंकि पिछले 12 महीनों में हमने सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं. बदलाव जरूरी थी, क्योंकि टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था."

उन्होंने आगे कहा, "आप दो चीजे देखते हैं. पहला आप देखते हैं कि इंडिविजुअल नंबर कैसे हैं और दूसरा टीम का प्रदर्शन कैसा बढ़ा सकते हैं. हमें लगता है कि हमें कप्तानी के पॉइंट ऑफ यू से बदलाव की जरूरत है." 

कैसा है वनडे सीरीज का शेड्यूल

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा. वहीं दूसरा वनडे 2 जून को लाहौर में खेला, जबकि 4 जून लाहौर में खेला जाएगा. 

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान स्क्वाड

 शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), सलमान अली आगा (उपकप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, माज सदाकत, मुहम्मद गाजी (विकेटकीपर), नसीम शाह, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), साहिबजादा फरहान, शादाब खान, शमील हुसैन और सुफियान मोकीम.

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