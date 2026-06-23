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वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उठाए सवाल, शोएब अख्तर ने कई मुद्दों पर की चर्चा

Pakistani Cricketers on Vaibhav Suryavanshi Age: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज ने वैभव को लेकर बात कर रहे हैं और उनकी उम्र में सवाल खड़े कर रहे हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 23, 2026, 11:43 PM IST

वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उठाए सवाल, शोएब अख्तर ने कई मुद्दों पर की चर्चा

Vaibhav Suryavanshi Age (Photo X)

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भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. लेकिन वैभव सबसे ज्यादा अपनी उम्र को लेकर चर्चा में रहते हैं. 15 साल के वैभव ने श्रीलंका ए के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में 50 ठोक दिया और फिर 29 गेंदों में 94 रन ठोक दिए. इस बीच पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज ने वैभव को लेकर बात कर रहे हैं और उनकी उम्र में सवाल खड़े कर रहे हैं. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवरी अहमद ने वैभव की उम्र में सवाल खड़े हैं, जबकि पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर कई मुद्दों पर बात की है. 

वैभव की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उठाए सवाल

पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल PTV स्पोर्ट्स पर एक शो में असिफ खान होस्ट कर रहे थे, जिसमें पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी तनवर अहमद और शोएब अख्कर मेहमान बनकर शो में शामिल हुए थे. इस दौरान तनवरी अहमद ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर सवाल खड़े करते हुए कहा, "टीम इंडिया में एक बच्चा है वैभव सूर्यवंशी. उसने श्रीलंका ए के खिलाफ 11 गेंदों में 50 रन बना दिए. मतलब ये 15 साल का बच्चा है, तो देखिए मैं फिलबाल तौर पर नहीं मानता हूं कि वो 15 साल का है. वैभव 21-22 साल का होगा. लेकिन अगर वो 12 का भी है और इस तरह खेलना. हां मैं सूर्यवंशी पर अपनी बात पे कायम हूं और हमेशा मैं यही बात करता रहूंता. चलिए अगर मैं मान भी लूं कि वो 15 साल का है, तो इस उम्र में इस तरह खेलना आसान नहीं है." 

उन्होंने आगे वैभव पर बात करते हुए कहा, "उसकी बैटिंग कितनी शानदार है, जो बैट की स्विंग है और पावर नजर आती है, वो 15 साल के बच्चे की नहीं है. भले ही इस उम्र का हो, लेकिन ऐसा मारना बहुत बड़ी बात है. लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि ये अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ, तो वो रन कैसे बनाएगा. उसकी वजह से है कि अभी बच्चा है, रिफ्लेक्सेस है. लेकिन जिस दिन इसकी फॉर्म गई, तो रन नहीं बना पाएगा. उसमें कोई टेक्निक ही नहीं है." 

शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर की बात

पाकिस्तानी शो में शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर कई मु्द्दों पर बात की है. इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तानी के सीनियर्स खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलने की भी सलाह दी है. अख्तर ने शाहीन को लेकर कहा, "पहली बात तो ये है कि तलवार तो लटका दिया है न. पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा. ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने का मलतब ये है आप पीएसएल के ड्रॉफ्ट में शामिल नहीं होगा, तो इससे भी एक जंग शुरू हो सकती है. तनवीर ठीक कह रहा है रिबेलियस हो जाएंगे लोग, जिससे बहुत दिक्कत होंगी. मैं साल 2007 में आईपीएल में ये दे चुका हूं. कैसे बड़े-बड़े प्लेयर्स रिटायर हो गए थे."

उन्होंने शाहीन को लेकर आगे कहा, "मैंने शाहीन अफरीदी को पिछले चार साल से कहा है कि बेटा आपका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है. आपको मफल की मैच की जरूरत है और रेस्ट की जरूरत है आपको रेस्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि बैक टू बैक लीग्स हैं. आपको वनडे भी खेलना होगा और साथ ही कप्तानी का भी चांस है."

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