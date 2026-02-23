FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना- US से ट्रेड डील शर्म की बात. अमेरिका से ट्रेड डील पर भड़के राहुल गांधी कहा- किसानों को खत्म कर दिया. कांग्रेस देश की रक्षा करती रहेगी. आपने देश बेच दिया, ये शर्म की बात.

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

'द हंड्रेड में खेलने की...' पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान ने इंग्लैंड में क्रिकेट लीग खेलने को लेकर दिया बयान, जानिए क्या कहा

Sahibzada Farhan on The Hundred: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर साहिबजादा फरहान ने इंग्लैंड की फ्रेंचाइजी लीग द हंड्रेड में खेलने को लेकर बड़ा बयान दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 23, 2026, 08:34 PM IST

Sahibzada Farhan on The Hundred

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर साहिबजादा फरहान ने इंग्लैंड की फ्रेंचाइजी लीग द हंड्रेड को लेकर बड़ा बयान दिया है. कुछ रिपोर्ट के अनुसार ‘द हंड्रेड’ में फ्रेंचाइजी मैनचेस्टर सुपर जायंट्स (आरपीएसजी ग्रुप), एमआई लंदन (रिलायंस), सदर्न ब्रेव (जीएमआर) और सनराइजर्स लीड्स (सन ग्रुप, जिनके मालिक भारतीय हैं. नीलामी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेने से परहेज कर सकती हैं. इसको लेकर फहरान ने बातचीत की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने द हंड्रेड को लेकर क्या कहा है. 

साहिबजादा फरहान ने मंगलवार को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मैच से पहले कहा, ये तय करना हमारे हाथ में नहीं है कि कौन हमें अपनी टीम में रखेगा या नहीं. ये हमारे नियंत्रण में नहीं है. जहां भी हमें मौका मिलेगा, जो भी इच्छुक होंगे वो हमारा चयन कर सकते हैं. हम उस लीग में खेलने के लिए तैयार हैं. फरहान ने जब पूछा गया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दुनियाभर की उन फ्रेंचाइजी लीग में क्यों नहीं चुना जा रहा है, जिनका आईपीएल से मजबूत संबंध है. इसर फरहान ने कहा, जिस तरह से आपने बात की है, उस तरह से हम लोगों के साथ खेलने में दिलचस्पी नहीं रखते. हर खिलाड़ी हर लीग में खेलना चाहता है. द हंड्रेड सबसे अच्छी लीग में से एक है. इसलिए हमें अच्छे की उम्मीद है.

इतने पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने किया रेजिस्टर

‘द हंड्रेड’ की लंदन में होने वाली नीलामी के लिए पाकिस्तान के 67 पुरुष और महिला क्रिकेटरों ने अपना नाम रेजिस्टर कराया है, जिनमें पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में खेल रहे लगभग सभी खिलाड़ी शामिल हैं. मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और हारिस रऊफ सहित कई पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले ‘द हंड्रेड’ में खेल चुके हैं.

पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी नवंबर 2008 के आतंकी हमले के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में नहीं खेला है. एसए20 के 2023 में शुरू होने के बाद कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर उसका हिस्सा नहीं रहा. इस टूर्नामेंट की सभी 6 फ्रेंचाइजी का स्वामित्व भारतीयों के पास है. इसी तरह से यूएई के आईएलटी20 में एमआई लंदन और सदर्न ब्रेव के मालिकों के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी ने चार सत्र में एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को अनुबंधित नहीं किया है. 

इससे पहले इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा, उनके पास कुछ बेहतरीन क्रिकेटर हैं और वो बड़ी संख्या में दर्शकों को भी आकर्षित करते हैं. इसलिए पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों को वहां न देखना शर्म की बात होगी, क्योंकि उनकी मौजूदगी से प्रतियोगिता और भी बेहतर हो जाएगी. ‘द हंड्रेड’ का आगामी सत्र 21 जुलाई से 16 अगस्त तक चलेगा, जबकि खिलाड़ियों की नीलामी 11 और 12 मार्च को होगी. (पीटीआई इनपुट)

