Numerology: बिजनेस टायकून बनते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बना लेते हैं मोटा पैसा

Numerology: बिजनेस टायकून बनते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बना लेते हैं मोटा पैसा

कौन हैं कनाडा के पहले 'भारतीय' पुलिस चीफ Del Manak? 35 साल की सर्विस के बाद हुए रिटायर

नौकरी के लिए देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो किस रंग का पहने कपड़ा? हाई एनर्जी और गुड इंप्रेशन से सलेक्शन होगा पक्का

Asia Cup 2025 से पहले पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने लिया संन्यास, हर दिन लगाता था 150 सिक्स

Asif Ali Retirement: एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सामने आई है. उनके विस्फोटक बल्लेबाज ने संन्यास ले लिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 02, 2025, 04:28 PM IST

एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बुरी खबर मिली है. दरअसल, टीम का विस्फोटक बल्लेबाज ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है. उन्होंने रोजाना 150 छक्के लगाने का दावा भी किया था. इस दावे के बाद से क्रिकेटर काफी चर्चा में रहा था. आइए जानते हैं कि उन्होंने संन्यास के बाद क्या कहा है. 

इस खिलाड़ी ने लिया संन्यास

पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज आसिफ अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, मैं आज (1 सितंबर) को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं. पाकिस्तान की जर्सी पहनना और देश का प्रतिनिधित्व करना बहुत सम्मान की बात है. क्रिकेट के मैदान पर अपने फैंस, साथियों और कोच का जो साथ मिला है. उसके लिए मैं हमेशा आभीर रहूंगा. 

कब किया था डेब्यू

आसिफ अली ने पाकिस्तान के लिए साल 2018 में डेब्यू किया था. पहले पहले उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और फिर उसके दो महीने बाद वनडे में डेब्यू किया था. आसिफ अली टीम में बतौर पावर हिटर और फिनिशर के रूप में खेलते थे. हालांकि पिछल कई सालों से टीम से बाहर चल रहे हैं. 

रोजाना 150 छक्के मारने का किया था दावा

आपको बता दें कि आसिफ अली ने रोजाना 150 छक्के लगाने का दावा किया था. उन्होंने कहा था कि वो नेट्स में हर दिन 150 छक्के लगाते हैं. इस बयान के बाद आसिफ काफी सुर्खियों में आ गए थे. 

ऐसा रहा करियर

आसिफ अली ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 58 मैचों में 15 की औसत और 133 के स्ट्राइक-रेट से 577 रन बनाए हैं. वहीं वनडे में 21 मैचों में 25 की औसत से 382 रन बनाए हैं. 

