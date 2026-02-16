FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

IND vs PAK: भारत से करारी हार के बाद पाक कप्तान ने अपने खिलाड़ियों के लिए कह दी बड़ी बात, बताया कहां हार गया पाकिस्तान

IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत से 61 रन की हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने मैच में मिली हार का मुख्य कारण बताया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 16, 2026, 07:21 AM IST

IND vs PAK: भारत से करारी हार के बाद पाक कप्तान ने अपने खिलाड़ियों के लिए कह दी बड़ी बात, बताया कहां हार गया पाकिस्तान
IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस बड़े मुकाबले में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए इस मैच में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया. मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने खुलकर टीम की कमियों पर बात की और हार के कारण बताए. 

गेंदबाजी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही

दरअसल, पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने कहा कि टीम की गेंदबाजी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. खास तौर पर स्पिन गेंदबाज अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं सके.  हालांकि, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में स्पिनर्स ने अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन इस मैच में वे असर नहीं छोड़ पाए. कप्तान ने माना कि गेंदबाजी में सही लाइन-लेंथ और प्लान के अनुसार गेंद डालने में कमी रही. बल्लेबाजी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, पावरप्ले में जल्दी-जल्दी विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई. शुरुआती झटकों के कारण टीम मैच में वापसी नहीं कर सकी और रन बनाने की रफ्तार भी धीमी हो गई. उन्होंने कहा कि बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय अच्छी शुरुआत बहुत जरूरी होती है, जो टीम को नहीं मिल सकी. 

यह भी पढ़ें: बाबर, शाहीन और शादाब का वक्त खत्म... भारत से हार के बाद बौखलाया पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी, दे दी संन्यास की नसीहत

टीम वापसी करने की क्षमता रखती है

कप्तान ने पिच को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने बताया कि पहली पारी में पिच थोड़ी धीमी थी, जिससे बल्लेबाजों को परेशानी हुई. हालांकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी कुछ आसान हो गई थी, लेकिन तब तक टीम दबाव में आ चुकी थी. मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 175 रन बनाए. जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर में महज 114 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान के लिए उस्मान खान ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके. सलमान आगा ने कहा कि टीम को अब इस हार से सीख लेकर अगले मैच पर ध्यान देना होगा. उन्होंने भरोसा जताया कि टीम वापसी करने की क्षमता रखती है और आने वाले मैच में बेहतर प्रदर्शन करेगी. 

