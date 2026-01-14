FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
T20 वर्ल्ड कप में वीजा देने से भारत ने नहीं किया इनकार? पाकिस्तान मूल के क्रिकेटर का पकड़ा गया झूठ

यूएसए के तेज गेंदबाज अली खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप में दावा किया था कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ने उनको वीजा देने से इनकार कर दिया.

रईश खान

Updated : Jan 14, 2026, 11:53 PM IST

T20 वर्ल्ड कप में वीजा देने से भारत ने नहीं किया इनकार? पाकिस्तान मूल के क्रिकेटर का पकड़ा गया झूठ

American cricketer Ali Khan

अमेरिका के तेज गेंदबाज अली खान (Ali Khan) ने दावा किया था कि पाकिस्तान मूल के चार खिलाड़ियों को भारत ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए उसे वीजा नहीं दिया. अमेरिका क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी के दावे को खारिज कर दिया है. जांच में पाया गया है कि वीजा में देरी हुई, मना नहीं किया गया.

यूएसए के तेज गेंदबाज अली खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप में दावा किया था कि उनके साथ शायन जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन और एहसान आदिल समेत 4 पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने का वीजा देने से इनकार कर दिया गया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जिसे भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में खेला जाएगा.

एक यूएसए अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर टेलीकॉमएशियाडॉटनेट को बताया, "मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वीजा का मामला यूएस क्रिकेट एसोसिएशन देख रहा है, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) संचालित करता है. एक खिलाड़ी ने गलती से बताया कि वीजा रिजेक्ट कर दिया गया है."

पाकिस्तन में जन्म लोगों के लिए क्या हैं वीजा के नियम?

रिपोर्ट के मुताबिक, जिन 4 खिलाड़ियों के वीजा में देरी हुई, वे पाकिस्तान में पैदा हुए थे लेकिन अब यूएस के नागरिक हैं. हालांकि, भारत के वीजा नियमों के तहत, पाकिस्तान में जन्मे सभी लोगों को अपने जन्म के देश के पासपोर्ट पर वीजा के लिए अप्लाई करना होता है.

अली ने जिस एक खिलाड़ी का नाम भी लिया, उसने टेलीकॉमएशियाडॉटनेट को बताया है कि वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ है,बल्कि इसमें देरी हो रही है. यह फिलहाल प्रोसेस में है.

इस समस्या से लगभग 8 देश प्रभावित होंगे, क्योंकि यूएस के अलावा, यूएई, ओमान, नेपाल, कनाडा, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों में पाकिस्तानी मूल के कुछ खिलाड़ी हैं.

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह लिस्ट बढ़ सकती है क्योंकि इटली में भी पाकिस्तानी मूल का एक खिलाड़ी होने की संभावना है.

वीजा को लेकर नहीं होगी कोई समस्या

ICC के सूत्रों ने टेलीकॉमएशियाडॉटनेट को यह भी बताया है कि सभी भारतीय दूतावासों और हाई कमीशन को इस मुद्दे को एक स्पेशल केस के तौर पर लेने और पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों को जगह देने के लिए खास निर्देश भेजे गए हैं. हमने भारतीय दूतावासों को खास निर्देश भेजे हैं और उम्मीद है कि वीजा को लेकर कोई समस्या नहीं होगी.

(With IANS input)

