पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाने वाला मुकाबला बारिश की वजह से बिना मैच के ही रद्द हो गया.

इसके साथ ही इन दोनों टीमों का सफर चैंपियंस ट्रॉफी में खत्म हो गया. मेजबान टीम पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी जीत नसीब नहीं हुई.

PAK vs BAN: Match has been Abandoned.



Host Pakistan bowed out of CT 2025 without any Wins. pic.twitter.com/TL0r4gRu8Q