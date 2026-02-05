IND vs PAK: 'क्रिकेट के मैदान में राजनीति नहीं होनी चाहिए' इंडिया के खिलाफ पाक टीम के न खेलने पर बोले पाकिस्तानी पीएम

IND vs PAK: 7 फरवरी 2026 से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है. दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के साथ मुकाबले का बहिष्कार कर रहा है. अब इस मामले पर पाकिस्तान के पीएम का भी बयान सामने आया है.

IND vs PAK: 7 फरवरी 2026 से भारत और श्रीलंका की संयुक्त में मेजबानी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की नौटंकी लगातार जारी है. पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट के अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने हैं, जिसमें हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड वहां पहुंच चुका है. दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार ने अपनी टीम को आदेश दिया है कि वह 15 फरवरी को भारत के साथ होने जा रहे मुकाबले का बहिष्कार करें. हालांकि इसको लेकर अभी तक पीसीबी की तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है.

पाकिस्तान के पीएम का बयान

लेकिन इस मामले पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का पहला बयान जरूर सामने आ गया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कैबिनेट मीटिंग के बाद 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले को लेकर अपनी सरकार के लिए फैसले पर पहली बार बयान दिया. पाकिस्तान के पीएम ने कहा है कि 'हमने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच न खेलने का एक बड़ा फैसला लिया है क्योंकि हमारा रुख साफ है कि क्रिकेट का मैदान क्रिकेट के लिए होता है, राजनीति के लिए नहीं.'

अगर भारत के साथ नहीं खेला मैच तो भरना होगा भारी जुर्माना

उन्होंने आगे कहा कि'क्रिकेट के मैदान पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत कई सालों से ऐसा कर रहा है.' बता दें कि शाहबाज शरीफ की नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सरकार ने अपनी टीम को श्रीलंका जाने और वर्ल्ड कप में खेलने की मंजूरी दी है. लेकिन हैरानी की बात ये है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से आए इस आदेश को लेकर पीसीबी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. गौर करने वाली बात ये है कि अगर पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मुकाबला खेलने से मना करती है तो उन्हें इसका भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.

