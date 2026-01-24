बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा T20 वर्ल्ड कप? PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दिए संकेत

ICC T20 World Cup 2026: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए हमने T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम के हिस्सा लेने के बारे में सरकार से बात की है.

ICC टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का बयान आया है. पीसीबी चेयरमैन मोहिसन नकवी ने कहा कि ICC को खत लिखकर बाग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की मांगों का समर्थन करने वाला पाकिस्तान अकेला देश था. अब जब बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो गया है तो पाकिस्तान भी बॉयकाट के बारे में सोच रहा है. इसके बारे में सरकार से बात की है. जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा.

मोहसिन नकवी ने कहा कि बोर्ड ने सरकार से बात की है. अब सरकार की मंजूरी पर निर्भर करता है कि वह क्या फैसला लेती है. लेकिन हमने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाई है और आगे भी दिखाते रहेंगे. पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ अपना स्टैंड लेने वाला इकलौता देश है. हम भी इस टूर्नामेंट में शामिल नहीं होना चाहते.

क्या बोले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ?

नकवी ने शनिवार को लाहौर में कहा, 'हमने सरकार से बात की है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेले या न खेले इसका फैसला वह करेगी. हमारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी देश से बाहर हैं. जब वे वापस आएंगे तो इसके बारे में सलाह लेंगे. सरकार का आखिरी फैसला हमें मंजूर होगा. अगर वे मना करते हैं तो हम टूर्मामेंट से बॉयकॉट कर देंगे. फिर ICC किसी भी टीम को बुला सकती है.'

बड़बोले नकवी ने कहा, 'PCB के पास हमेशा A, B, और C प्लान रहते हैं. जिनका इस्तेमाल समय आने पर करते हैं. चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी हमने ऐसा ही किया था. इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है. हम जानते हैं ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाए.'

