FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?

घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?

नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन... पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान

नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन... पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान

कर्नाटक में फिर मचा घमासान, 80-90 विधायकों ने डीके शिवकुमार के नाम पर जताया समर्थन, कांग्रेस विधायक के बयान से बढ़ी हलचल

कर्नाटक में फिर मचा घमासान, 80-90 विधायकों ने डीके शिवकुमार के नाम पर जताया समर्थन, कांग्रेस विधायक के बयान से बढ़ी हलचल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?

बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?

High Value: इन 7 आदतों से बढ़ती है आपकी वैल्यू , इनके एथिक्स और सोच के कारण इनका रुतबा बढ़ता ही जाता है

इन 7 आदतों से बढ़ती है आपकी वैल्यू , इनके एथिक्स और सोच के कारण इनका रुतबा बढ़ता ही जाता है

Mahashivratri Jalabhishek Time: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ कि भारत से मैच खेलने के लिए PCB को लेना पड़ा U-turn, ये है पीछे की पूरी कहानी

IND vs PAK: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में होना है. इस हाई-वोल्टेज मैच से ठीक पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार ने मैच का बहिष्कार करने का संकेत दिया था.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 10, 2026, 10:55 AM IST

पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ कि भारत से मैच खेलने के लिए PCB को लेना पड़ा U-turn, ये है पीछे की पूरी कहानी

IND vs PAK T20 World Cup

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि भावनाओं और सियासत से भी जुड़ा होता है. जब पाकिस्तान ने 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच के बहिष्कार का ऐलान किया, तो क्रिकेट जगत में हलचल मच गई. लेकिन कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने अपने फैसले से यू-टर्न ले लिया है. जिसके बाद लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जिसने PCB और पाकिस्तान सरकार को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया. 

क्या था विवाद  

दरअसल, आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में होना है. इस हाई-वोल्टेज मैच से ठीक पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार ने मैच का बहिष्कार करने का संकेत दिया था. इस फैसले को क्रिकेट से ज्यादा राजनीतिक और कूटनीतिक माना जा रहा था. पाकिस्तान के इस रुख के पीछे बांग्लादेश से जुड़ा विवाद अहम वजह बना. दरअसल, बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से अलग किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाया. बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत आने से इनकार कर दिया और आईसीसी से औपचारिक शिकायत भी की. लंबी बातचीत के बावजूद जब बांग्लादेश नहीं माना, तो आईसीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया. 

भारत-पाक मैच टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण

यहीं से पाकिस्तान इस विवाद में कूदा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के समर्थन में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया. इस कदम ने आईसीसी के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया, क्योंकि भारत-पाक मैच टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है.
हालात बिगड़ते देख आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी के बीच लाहौर में उच्च स्तरीय बैठक हुई. इस बैठक में सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि टूर्नामेंट की स्थिरता और बाकी मेजबान देशों के हितों पर भी चर्चा हुई. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से औपचारिक अनुरोध भेजे गए, वहीं श्रीलंका, यूएई और अन्य सदस्य देशों ने भी पाकिस्तान से नरम रुख अपनाने की अपील की. 

आईसीसी के सामने पाकिस्तान की शर्त 

गौरतलब है कि, 1 फरवरी को पाकिस्तान ने विश्व कप को लेकर बड़ा रुख अपनाते हुए कहा था की वह टूर्नामेंट में तो खेलेगा. लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबले से दूरी बनाए रखेगा. यह फैसला सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार की ओर से घोषित किया गया, जिसके बाद आईसीसी ने इसे लेकर कड़ी चेतावनी भी दी. इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपना रुख नरम करने के बदले आईसीसी के सामने कुछ शर्तें रखीं. इनमें बांग्लादेश को पूरा रेवेन्यू देने, अगले साइकिल में उसे अंडर-19 विश्व कप देने, भारत-पाक द्विपक्षीय सीरीज शुरू कराने और टी-20 विश्व कप में खिलाड़ियों के हाथ मिलाने जैसी मांगें शामिल थीं. आईसीसी ने इन मांगों को सिरे से खारिज करते हुए साफ किया कि द्विपक्षीय या त्रिकोणीय सीरीज उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती. 

यह भी पढ़ें: BCCI Central Contract: विराट-रोहित को हुआ 4-4 करोड़ का नुकसान, शमी-ईशान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर

लेना पड़ा यू-टर्न

इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पूरी स्थिति से अवगत कराया. प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से फोन पर बातचीत की. श्रीलंका ने साफ कहा कि मौजूदा गतिरोध को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाना जरूरी है, ताकि वैश्विक क्रिकेट को नुकसान न पहुंचे. इन तमाम कूटनीतिक और क्रिकेट से जुड़े दबावों के बाद पाकिस्तान सरकार ने देर रात यू-टर्न लिया. प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया कि ग्लोबल क्रिकेट, खेल भावना और मित्र देशों के आग्रह को देखते हुए पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ मैदान में उतरेगी. सरकार ने यह भी दोहराया कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ एकजुटता में खड़ा है, लेकिन टूर्नामेंट की निरंतरता ज्यादा अहम है. उधर, आईसीसी ने भी बांग्लादेश के प्रति नरम रुख अपनाते हुए बीसीबी पर किसी तरह की पेनल्टी न लगाने का फैसला किया. साफ है कि पर्दे के पीछे चली बातचीत, मित्र देशों का दबाव और आईसीसी की सक्रियता ने मिलकर पाकिस्तान को अपने फैसले से पीछे हटने पर मजबूर किया. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?
High Value: इन 7 आदतों से बढ़ती है आपकी वैल्यू , इनके एथिक्स और सोच के कारण इनका रुतबा बढ़ता ही जाता है
इन 7 आदतों से बढ़ती है आपकी वैल्यू , इनके एथिक्स और सोच के कारण इनका रुतबा बढ़ता ही जाता है
Mahashivratri Jalabhishek Time: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
CM Yuva Yojana क्या है, कौन उठा सकता है इस स्कीम का लाभ? जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया
CM Yuva Yojana क्या है, कौन उठा सकता है इस स्कीम का लाभ? जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया
'धुरंधर' ने तोड़े ओटीटी के सारे रिकॉर्ड, पहले पाकिस्तान में बनी नंबर-1; अब इन 22 देशों में भी कर रही ट्रेंड
'धुरंधर' ने तोड़े ओटीटी के सारे रिकॉर्ड, पहले पाकिस्तान में बनी नंबर-1; अब इन 22 देशों में भी कर रही ट्रेंड
MORE
Advertisement
धर्म
Vijaya Ekadashi: 13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय 
13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय
Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय
Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय
MORE
Advertisement