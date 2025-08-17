'Add DNA as a Preferred Source'
Twitter
Advertisement
Headlines

टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे MS Dhoni? पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा

सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान

Test में सबसे ज्यादा रन देने वाले 5 गेंदबाज, एक ने खर्च किए थे लगभग 300 रन

हमारे लिए न पक्ष, न विपक्ष... बिहार में SIR पर जल्दबाजी पर चुनाव आयोग का जवाब, जानें EC ने राहुल गांधी के आरोपों क्या कहा

Asia Cup 2025 की टीम से Babar Azam के बाहर होने के बाद हेड कोच ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूर्व कप्तान क्यों हुए बाहर

'अंग्रेजों से डरकर जर्मनी भाग गए थे सुभाष चंद्र बोस'– SCERT की किताब में गड़बड़ी, बवाल के बाद सुधारी गलती

BJP को गद्दी से हटाना..., बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के साथ महागठबंधन ने शुरू किया विधानसभा चुनाव की तैयारी

Asia Cup 2025 के लिए किया पाकिस्तान टीम का ऐलान, बाबर-रिजवान की छुट्टी; यहां देखें पूरी टीम

तरक्की की दौड़ में बहन Tina Dabi से आगे निकलीं रिया डाबी, सिर्फ 4 साल में पाया प्रमोशन

न हालात से हारी और न अंग्रेजी को बनने दिया दीवार, गांव की लड़की पहले ही प्रयास में कैसे लाई NDA में 23वीं रैंक?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे MS Dhoni? पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा

टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे MS Dhoni? पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा

हमारे लिए न पक्ष, न विपक्ष... बिहार में SIR पर जल्दबाजी पर चुनाव आयोग का जवाब, जानें EC ने राहुल गांधी के आरोपों क्या कहा

हमारे लिए न पक्ष, न विपक्ष... बिहार में SIR पर जल्दबाजी पर चुनाव आयोग का जवाब, जानें EC ने राहुल गांधी के आरोपों क्या कहा

Asia Cup 2025 की टीम से Babar Azam के बाहर होने के बाद हेड कोच ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूर्व कप्तान क्यों हुए बाहर

Asia Cup 2025 की टीम से Babar Azam के बाहर होने के बाद हेड कोच ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूर्व कप्तान क्यों हुए बाहर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान

सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान

Test में सबसे ज्यादा रन देने वाले 5 गेंदबाज, एक ने खर्च किए थे लगभग 300 रन

Test में सबसे ज्यादा रन देने वाले 5 गेंदबाज, एक ने खर्च किए थे लगभग 300 रन

Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट

बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Asia Cup 2025 की टीम से Babar Azam के बाहर होने के बाद हेड कोच ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूर्व कप्तान क्यों हुए बाहर

Asia Cup 2025 Pakistan Squad: एशिया कप 2025 से बाबर आजम के बाहर होने के बाद पाकिस्तान के हेड कोच ने चुप्पी तोड़ी है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 17, 2025, 04:07 PM IST

Asia Cup 2025 की टीम से Babar Azam के बाहर होने के बाद हेड कोच ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूर्व कप्तान क्यों हुए बाहर

Asia Cup 2025, Babar Azam

TRENDING NOW

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को बोर्ड ने एशिया कप 2025 के लिए नहीं चुना है, जिसके बाद क्रिकेट जगत काफी हैरान रह पड़ गया है. क्योंकि एक समय पर बाबर टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 पर थे. लेकिन बाबर 2023 से अपनी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं और हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में भी फ्लॉप रहे. बाबर के बाहर होने के बाद पाकिस्तान के हेड कोच ने चुप्पी तोड़ी है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है. 

हेड कोच ने तोड़ी चप्पी

एशिया कप टीम की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान हेड कोच माइक हेसन ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाबर को कुछ चीजों में सुधार करने के लिए कहा गया है. खासकर स्पिन के खिलाफ और अपने स्ट्राइक-रेट के मामले में. मैं जानता हूं कि ये वो पहलू हैं जिसपर वो इस समय बहुत मेहनत कर रहे हैं. बाबर जैसे खिलाड़ी के पास भी बीबीएल में खेलने और टी20 क्रिकेट के उन क्षेत्रों में सुधार दिखाने का अवसर है. वो इतना अच्छा खिलाड़ी है कि हम उस पर विचार नहीं कर सकते."

रिजवान भी एशिया कप से बाहर

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफी हैरान कर दिया है. दरअसल, पीसीबी ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर कर दिया है. बाबर आजम पिछले काफी समय से खराब फॉर्म में हैं और उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर ने साल 2023 में शतक नहीं लगाया है. वहीं एसीसी के इतने बड़े टूर्नामेंट्स से बाबर और रिजवान जैसे दिग्गजों का बाहर होना काफी हैरान करने वाली बात है. 

एशिया कप और यूएई में खेली जानी वाली ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम

सलमान आगा (कप्तान), फखर जमान, हुसैन तलत, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), साहिबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Pregnancy में न खाएं ये चीजें, बच्‍चे में जन्‍म के बाद बीमारी का खतरा होगा कम: स्टडी
Pregnancy में न खाएं ये चीजें, बच्‍चे में जन्‍म के बाद बीमारी का खतरा होगा कम: स्टडी
America ने हड़काया तो North Korea ने लॉन्च कर दी सबसे शक्तिशाली ICBM Hwasong-19 मिसाइल, इतने हजार किमी ...
America ने हड़काया तो North Korea ने लॉन्च कर दी सबसे शक्तिशाली ICBM Hwasong-19 मिसाइल, इतने हजार किमी ...
IND vs NZ: रोहित शर्मा ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड... फिसड्डी कप्तानों की लिस्ट में हुए शामिल
रोहित शर्मा ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड... फिसड्डी कप्तानों की लिस्ट में हुए शामिल
Aishwarya Rai का बढ़ता वजन My body My Rights और आदमी की तोंद 'थुलथुली', क्या मजाक है?
Aishwarya Rai का बढ़ता वजन My body My Rights और आदमी की तोंद 'थुलथुली', क्या मजाक है?
शहरी लोगों में बढ़ रही है इस Vitamin की कमी, इम्यून सिस्टम से मानसिक स्वास्थ्य तक के लिए है खतरनाक
शहरी लोगों में बढ़ रही है इस Vitamin की कमी, इम्यून सिस्टम से मानसिक स्वास्थ्य तक के लिए है खतरनाक
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान
सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान
Test में सबसे ज्यादा रन देने वाले 5 गेंदबाज, एक ने खर्च किए थे लगभग 300 रन
Test में सबसे ज्यादा रन देने वाले 5 गेंदबाज, एक ने खर्च किए थे लगभग 300 रन
Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट
बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट
Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन 2 तारीखों पर जन्मे लोग, हैसियत से ज्यादा पैसे की होती है डिमांड
मनी माइंडेड होते हैं इन 2 तारीखों पर जन्मे लोग, हैसियत से ज्यादा पैसे की होती है डिमांड
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE