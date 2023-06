Pakistan fixtures in World Cup 2023: इन कमजोर टीमों के खिलाफ पाकिस्तान करेगा वर्ल्डकप अभियान की शुरुआत, देखें पूरा शेड्यूल

भारत में होने वाले ICC क्रिकेट वर्ल्डकप के लिए जारी किए गए शेड्यूल में पाकिस्तान को राहत मिली है. उन्हें अपने पहले दोनों मुकाबले क्वालीफायर्स टीम के साथ खेलना है.

Pakistan fixtures for the icc cricket world Cup 2023 babar azam team play first 2 games against qualifiers