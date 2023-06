नमाज पढ़ने के बाद Mohammed Rizwan ने मक्का में किया ये काम, वीडियो होने लगी तेजी से वायरल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाद मोहम्मद रिजवान की सोशल मीडिया पर 8 सेकंड की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसे देख लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

pakistan cricketer mohammed rizwan seen cleaning the mosque in makkah video goes viral