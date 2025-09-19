Add DNA as a Preferred Source
क्रिकेट

Pakistan Cricket Board का ड्रामा देख एक्शन में आया ICC, 'टूर्नामेंट के नियमों के उल्लंघन’ को लेकर कार्रवाई पर विचार कर रहा बोर्ड

Asia Cup 2025 News: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट के कई नियमों के उल्लंघन किया है जिसके बाद आईसीसी कार्रवाई का विचार कर रहा है. आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ जल्द ही बड़ा एक्शन ले सकता है.

Aman Maheshwari

Updated : Sep 19, 2025, 07:35 AM IST

Pakistan Cricket Board का ड्रामा देख एक्शन में आया ICC, 'टूर्नामेंट के नियमों के उल्लंघन’ को लेकर कार्रवाई पर विचार कर रहा बोर्ड

Pakistan Cricket Board

Pakistan Asia Cup Controversy: एशिया कप मैच में पाकिस्तान की टीम लगातार चर्चाओं में बनी हुई है. भारत पाक मुकाबले के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया जिसके बाद कई खिलाड़ियों और पूर्व खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई. हालांकि, आईसीसी के नियमों के अनुसार स्पोर्ट्स में यह सम्मान और अच्छे व्यवहार को दिखाने के लिए है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैंडशेक विवाद के बाद मैच न खेलने का फैसला लिया था. लेकिन आईसीसी ने इस बात पर उन्हें फटकार लगाई है और अब बोर्ड कार्रवाई पर विचार कर रहा है.

एशिया कप मैच में पाकिस्तान का ड्रामा

एशिया कप मैच से पहले पाकिस्तान ने ड्रामा किया, पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रोफ्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, ये रेफरी ही 17 सितंबर के मुकाबले में पाक और यूएई के खिलाफ शामिल होने थे. इस बात पर टीम ने विवाद किया और मैच न खेलने की बात कहीं. हालांकि, एक घंटे तक बवाल के बाद मुकाबला हुआ. आईसीसी और पीसीबी की मीटिंग में रेफरी एंडी पाइक्रोफ्ट को निर्दोष बताया.

यह भी पढ़ें - कौन है Sachin Yadav? जिन्होंने जैवलिन के 'बादशाह' नीरज चोपड़ा को दी मात, कभी क्रिकेटर बनने का था सपना

आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने पीसीबी को लिखा लेटर

आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पीसीबी को मेल किया. इसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीएमओए (खिलाड़ियों एवं मैच अधिकारियों के क्षेत्र) के नियमों के बार-बार उल्लंघन का दोषी बताया. इसके बाद भी पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर नईम गिलानी टॉस और पायक्रॉफ्ट, मुख्य कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा के बीच बैठक में शामिल हुए. नियमों के मुकाबिक, मीडिया प्रबंधकों को ऐसी बैठकों में शामिल होने की इजाजत नहीं है. पीसीबी पर आईसीसी का हंटर चल सकता है. 

