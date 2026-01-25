FacebookTwitterYoutubeInstagram
पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा | यूपी- फतेहपुर में मकान में नमाज का मामला, पुलिस ने घर पर लगे लाउडस्पीकर भी हटवाए, प्रशासन ने मकान पर नोटिस चस्पा किया, बिना अनुमति घर में सामूहिक नमाज हो रही थी

ICC से डरा पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बीच किया टीम का ऐलान, बाबर को मिली जगह; देखें स्क्वाड

CM रेखा गुप्ता ने पेश किया 11 महीनों का रिपोर्ट कार्ड, गणतंत्र दिवस समारोह में किए कई बड़े ऐलान

अविमुक्तेश्वरानंद में अहंकार काफी है और ज्ञान शून्य, माघ मेले में हुए विवाद पर बोलीं ममता कुलकर्णी

'बॉर्डर 2' ही नहीं, 'क्रांति' से 'उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक' तक; देशभक्ति का जोश भर देंगी बॉलीवुड की ये फिल्में

Creative People: ये 5 आदतें होती हैं क्रिएटिव लोगों की पहचान, आपको भी लेनी चाहिए इनसे सीख

ABHA Card: कैसे बनाएं अपना आभा कार्ड? स्टेप बाय स्टेप जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

Pakistan Team For T20 World Cup 2026: पीसीबी ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में पूर्व कप्तान बाबर आजम की भी वापसी हुई है, जबकि दिग्गज गेंदबाज को मौका नहीं मिला है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 25, 2026, 03:47 PM IST

Pakistan Team For T20 World Cup 2026

बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड से बाहर हो गई और उसकी जगह स्कॉटलैंड को मौका मिला है. वहीं अब पाकिस्तान बहिष्कार करने की बातें कर रहा था, लेकिन अब पीसीबी आईसीसी से डर गया है. क्योंकि पीसीबी ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में  पूर्व कप्तान बाबर आजम की भी वापसी हुई है, जबकि दिग्गज गेंदबाज को मौका नहीं मिला है. आप यहां पूरा स्क्वाड देख सकते हैं. 

आईसीसी सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत आने से इनकार करने के बाद बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया था. इसके बाद पीसीबी के प्रमुख मोहसिन नकवी ने इस टी20 टूर्नामेंट से हटने का सुझाव दिया था.  बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाए जाने के बाद नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार इस बात पर अंतिम निर्णय लेगी कि उसकी राष्ट्रीय टीम टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेगी या नहीं. हालांकि पाकिस्तान के सभी ग्रुप मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे.

टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलेंगे ये 6 खिलाड़ी

पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम में ऐसे 6 खिलाड़ी हैं, जो पहली बार खेलने वाले हैं. इसमें कप्तान सलमान आगा, फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान और उस्मान तारिक हैं. इसके अलावा सभी खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है और उन्हें अच्छा अनुभव भी है. 

तेज गेंदबाज हुआ बाहर

पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह नहीं मिली है. रऊफ 145 से अधिक की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करते हैं, जिसकी कमी टीम को खल सकती है. लेकिन रऊफ के बाहर होने के बाद भी पाकिस्तान का दमदार पेस अटैक नजर आ रहा है. टीम में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और फहीम अशरफ हैं, जो अपनी दमदार गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबजों को घुटने पर ला सकते हैं. 

टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमन, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक.

