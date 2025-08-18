'Add DNA as a Preferred Source'
Twitter
Advertisement
Headlines

टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी

कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं

CP Radhakrishnan के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनना इंडिया ब्लॉक के लिए क्यों है चुनौती? जानिए वजह

Asia Cup से पहले पाकिस्तान के चीफ सलेक्टर ने किया बड़ा दावा, जानें IND vs PAK मैच को लेकर क्या कहा?

UPI यूजर्स के लिए आई अच्छी खबर, सरकार ने कहा; पैसे लेन-देन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज

Bad Cholesterol Signs: हाई कॉलेस्ट्रॉल और नसों में जमी गंदगी का संकेत देते हैं ये 5 लक्षण, ये काम करते ही हेल्दी रहेगा हार्ट

नीले ड्रम में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, घर की छत पर मिला ड्रम, लव एंगल का मामला ?

क्या है ये भूतिया इस्तीफ़ा? जेनरेशन ज़ेड में तेजी से क्यों बढ़ रहा है ये ऑफिशियल ट्रेंड

मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां

Tea Risk: दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CP Radhakrishnan के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनना इंडिया ब्लॉक के लिए क्यों है चुनौती? जानिए वजह

CP Radhakrishnan के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनना इंडिया ब्लॉक के लिए क्यों है चुनौती? जानिए वजह

Asia Cup से पहले पाकिस्तान के चीफ सलेक्टर ने किया बड़ा दावा, जानें IND vs PAK मैच को लेकर क्या कहा?

Asia Cup से पहले पाकिस्तान के चीफ सलेक्टर ने किया बड़ा दावा, जानें IND vs PAK मैच को लेकर क्या कहा?

UPI यूजर्स के लिए आई अच्छी खबर, सरकार ने कहा; पैसे लेन-देन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज

UPI यूजर्स के लिए आई अच्छी खबर, सरकार ने कहा; पैसे लेन-देन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी

टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी

कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं

कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं

मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां

मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Asia Cup से पहले पाकिस्तान के चीफ सलेक्टर ने किया बड़ा दावा, जानें IND vs PAK मैच को लेकर क्या कहा?

India vs Pakistan: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर ने एशिया कप से पहले भारत और पाकिस्तान मुकाबले से पहले बड़ा दावा किया है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 18, 2025, 04:01 PM IST

Asia Cup से पहले पाकिस्तान के चीफ सलेक्टर ने किया बड़ा दावा, जानें IND vs PAK मैच को लेकर क्या कहा?

India vs Pakistan

TRENDING NOW

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है. इस टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. हालांकि इसमें बाबर आजम और मोहम्मज रिजवान का जगह नहीं मिली है. इस बीच पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद का बड़ा बयान सामने आया है. आकिब जावेद को अपनी इस टीम पर काफी घमंड है, जिसकी वजह से उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है. आइए जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर क्या कहा है. 

भारत-पाकिस्तान को लेकर दिया बड़ बयान

पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद टीम का ऐलान करते हुए कहा, "इस पाकिस्तान की टीम में वो काबिलियत है, जो एशिया कप में भारत को भी हरा सकती है. अब चाहे आप मेरी बात पंसद करें या न करें. लेकिन भारत और पाकिस्तान का मुकाबला दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला है. सभी खिलाड़ी इस बात को अच्छे से जातने हैं." चीफ सिलेक्टर ने अपने इस बयान से साफ कर दिया है कि वो अपनी इस टीम पर घमंड करते हैं और उन्हें बाबर और रिजवान को बाहर करने का कोई भी निराशा नहीं है. 

बाबर-रिजवान को किया बाहर

बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ही पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर सकते हैं. हालांकि बाबर सबसे पहले कप्तानी कर रहे थे और उसके बाद रिजवान को कप्तान बनाया गया था. हालांकि अब दोनों ही टीम से बाहर हो गए हैं. बाबर पिछले कई सालों से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार 2023 में शतक लगाया था, लेकिन उसके बाद वो एक-एक रन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. 

एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, खुशदिल शाह, हसन नवाज, हुसैन तलत, हसन अली, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सईम अयूब, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, सुफियान मोकिम, सलमान मिर्जा और शाहीन शाह अफरीदी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
UP: आगरा में 10 साल की बच्ची के लापता होने के बाद बोरे में मिली लाश, परिजनों ने बलि का लगाया आरोप
आगरा में 10 साल की बच्ची के लापता होने के बाद बोरे में मिली लाश, परिजनों ने बलि का लगाया आरोप
Jammu and Kashmir Terror Attack: बडगाम में यूपी के 2 मजदूरों को गोली मारी, गैर-कश्मीरियों पर 12 दिन में दूसरा आतंकी हमला
जम्मू-कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर फिर हमला, बडगाम में यूपी के 2 मजदूरों को गोली मारी
Delhi Yamuna River Pollution: यमुना नदी में दिखने वाला सफेद झाग क्या है, छठ पर्व पर स्नान से पहले जान लें ये बातें
यमुना नदी में दिखने वाला सफेद झाग क्या है, कहां से आता है, छठ पर्व पर स्नान से पहले जान लें ये बातें
नहीं रहे मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल, 63 वर्ष की आयु में निधन
नहीं रहे मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल, 63 वर्ष की आयु में निधन
India Canada News: कनाडा का भारत विरोधी चेहरा खुलकर आया सामने, अब इंडिया को बताया 'दुश्मन देश'
India Canada News: कनाडा का भारत विरोधी चेहरा खुलकर आया सामने, अब इंडिया को बताया 'दुश्मन देश'
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी
टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी
कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं
कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं
मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां
मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां
Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी
इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी
White Hair Remedy: सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत
सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE