पाकिस्तान की टीम को भारत के खिलाफ मैच से पहले बड़ा झटका लगा है. पाकिस्तान के दिग्गज ओपनर बल्लेबाज फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं. एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है.

हालांकि आईसीसी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो भारत के खिलाफ मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे. चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में फखर को फील्डिंग के दौरान कमर में दर्द की शिकायत हुई थी. जिसकी वजह से वो काफी देर तक मैदान से बाहर भी रहे थे.

भारत के मैच से पहले बढ़ी मुश्किलें

पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा. जिसके बाद फिर पाकिस्तान टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

🚨 BIG SET-BACK FOR PAKISTAN 🚨



- Fakhar Zaman ruled out of the India game in Champions Trophy. [RevSportz] pic.twitter.com/09LY6WxO8z