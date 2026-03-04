Pakistan Squad: बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, PCB ने 6 नए चेहरों को दिया पहली बार मौका

FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

क्रिकेट

Pakistan Squad for ODI Series: अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज खेलने जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 04, 2026, 05:09 PM IST

Pakistan Squad for ODI Series

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में निराशजनक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी, जहां टीम को तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की टीम सुपर-8 से ही बाहर हो गई थी, जबकि भारत के बाहर अपने मुकाबले करवाने वाली मांग को लेकर बांग्लादेश को आईसीसी ने टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. ऐसे में अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज खेलने जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में नया कप्तान भी बना है और साथ ही 6 नए चेहरों को भी पहली बार मौका दिया गया है. आइए जानते हैं कि टीम ने किन प्लेयर्स को टीम में जगह दी है. 

पीसीबी ने किसे बनाया कप्तान?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. इसमें हैरान करने वाली बात ये है कि इस टीम की कमान शाहीन शाह अफरीदी को सौंपी गई है. क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी से लेकर क्रिकेट पंडित तक सभी शाहीन की आलोचना कर रहे थे. ऐसे में पीसीबी के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है. पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान नियुक्त कर दिया है. 

इन 6 नए चेहरों को दिया पहली बार मौका

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश में खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय में 6 नए चेहरों को मौका दिया है. इसमें फैसल अकरम, माज सदाकत, शमील हुसैन, गाजी घोरी, साद मसूद और अब्दुल समद शामिल हैं. ये सभी खिलाड़ी पहली बार पाकिस्तान की वनडे टीम का हिस्सा बने हैं और साथ ही इनमें से कोई खिलाड़ी डेब्यू भी करने वाले हैं. 

कब और कहां खेली जाएगी वनडे सीरीज?

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसका पहला मुकाबला 11 मार्च, दूसरा मैच 13 मार्च और आखिरी यानी तीसरा मुकाबला 15 मार्च को खेला जाएगा. ये सभी मैच बांग्लादेश के ढाका के शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में ही होंगे. 

वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम

शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, माज सदाकत, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), साद मसूद, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा और शमील हुसैन.

