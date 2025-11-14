PAK vs SL: रावलपिंडी में श्रीलंका टीम को मिली Z+ सुरक्षा, वीडियो में देखें खिलाड़ियों को कैसे पहुंचाया होटल

पाकिस्तान ने श्रीलंका की टीम को Z+ security दी है. पाकिस्तानी पुलिस के साथ-साथ रेंजर्स और सैनिक की निगरानी में रावलपिंडी से अपने होटल पहुंचे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है, जहां टीम को तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद में बस विस्फोट हो गया था और सीरीज को बीच में लटकने का डर सता रहा था. लेकिन श्रीलंका बोर्ड और सरकार ने सीरीज जारी रखने का फैसला लिया. ऐसे में पाकिस्तान ने श्रीलंका की टीम को Z+ security दी है. पाकिस्तानी पुलिस के साथ-साथ रेंजर्स और सैनिक की निगरानी में रावलपिंडी से अपने होटल पहुंचे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

Z+ security में होटल पहुंची श्रीलंका की टीम

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रावलपिंडी में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बस की चारों तरफ पाकिस्तानी पुलिस, सैनिक और रेंजर्स हैं. दरअसल, इस्लामाबाद में हुए बम विस्फोट के बाद उन्हें Z+ security मिल रही है. उनकी निगरानी में श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान दौरे पर है.

Meanwhile, Sri Lanka cricket team returning to their hotel after a practice session in Rawalpindi.pic.twitter.com/DOeN3aZMqP — Trendulkar (@Trendulkar) November 14, 2025

इस्लामाबाद में हुआ था बम विस्फोट

इस्लामाबाद में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के बाद सेना प्रमुख असीम मुनीर के हस्तक्षेप पर पाकिस्तान सरकार ने दौरे पर आई श्रीलंका की क्रिकेट टीम की सुरक्षा पाकिस्तान के सैन्य बलों को सौंप दी है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि अब मेहमान टीम को राज्य स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जा रही है. इसलिए अब पुलिस के साथ सेना और रेंजर्स उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं.

नकवी ने शुक्रवार रात रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान मीडिया को बताया कि श्रीलंका की सरकार और बोर्ड ने दौरा जारी रखकर पाकिस्तान क्रिकेट के प्रति अपना समर्थन जारी रखा है. उन्होंने पुष्टि की कि इस्लामाबाद में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण श्रीलंका के कुछ खिलाड़ी स्वदेश लौटना चाहते थे.

मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के बीच निरंतर बातचीत से ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं. फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंका के रक्षा मंत्री और सचिव से बात की. मैं शुक्रगुजार हूं कि खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में ही रहने का फैसला करके बहुत बहादुरी दिखाई. मैंने खुद श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ लंबी बैठक की थी. ताकि उन्हें आश्वस्त किया जा सके कि उनकी सुरक्षा पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है. इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने रावलपिंडी में सुरक्षा खतरों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद सितंबर 2021 में पाकिस्तान का अपना टेस्ट दौरा रद्द कर दिया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.