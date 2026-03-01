'हमने दबाव में सही फैसले...' टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने दिया बयान, पढ़िए क्या कहा

Salman Agha on T20 World Cup 2026: श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद भी बाहर होने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हार का जिम्मा अपने ऊपर लिया है.

पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला 60 प्लस रनों से जीतना था. लेकिन टीम सिर्फ 5 रन से जीत सकी, जिसके बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है. श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद भी बाहर होने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हार का जिम्मा अपने ऊपर लिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है?

सलमान आगा ने शनिवार रात को श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "अगर आप पूरा टूर्नामेंट देखें, तो हमने उम्मीद से कम प्रदर्शन किया है. 20 ओवर के मैच में हमने 18 ओवर बहुत अच्छे से खेले और दूसरी टीम को दो ओवर अच्छे से खेलने दिए गए. लेकिन आखिरी तीन ओवर में रणनीति पर अच्छी तरह अमल नहीं किया. हमने पहले इससे भी बेहतर गेंदबाजी की है. हमारी गेंदबाजी इकाई काफी बेहतर है. लेकिन हम ठीक से कार्यान्वयन करने में चूक गए."

टूर्नामेंट से बाहर होने का जिम्मेदार कौन?

उन्होंने आगे कहा, "हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे. क्यों नहीं? क्योंकि हम टीम चुनने में शामिल थे और खिलाड़ियों के लिए हम जिम्मेदार थे. मैं जिम्मेदारी लूंगा और मुझे यकीन है कि कोच भी लेंगे और यही बात मैंने उनसे कही, जब हम दबाव में हों, तो हमें बेहतर फैसले लेने होंगे. क्योंकि असल में आप दबाव में गलतियां करते हैं और आईसीसी टूर्नामेंट में दबाव ज्यादा होता है, क्योंकि आप दुनिया की सबसे अच्छी टीमों के खिलाफ खेल रहे होते हैं."

उन्होंने कहा, "हर मैच जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक मैच हार जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि जब आप दबाव में होते हैं तो आपको अच्छे फैसले लेने होते हैं. हम पिछले चार आईसीसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे. इसलिए हमें दबाव में अपना खेल बेहतर करना होगा और जब दबाव बढ़ता है, तो अपने फैसले लेने के तरीके को कैसे बेहतर बनाया जाए. मुझे लगता है कि अभी ये ज्यादा मायने रखता है."

आगा ने आगे कहा, "क्योंकि जब भी दबाव होता है. मुझे लगता है कि हमारी फैसले लेने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती जितनी होनी चाहिए. जब ​​आप वर्ल्ड कप या आईसीसी टूर्नामेंट में आते हैं तो हमेशा दबाव होता है. अगर उस दबाव में आपकी फैसले लेने की क्षमता अच्छी नहीं है, तो नतीजा ऐसा होगा."

