PAK vs SL: 'समान उठाओ और जल्दी भागो', देखें टीम में न होने पर भी कैसे बाबर ने रिजवान से कराई बल्लेबाजी

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान और श्रीलंका (PAK vs SL) के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट (PAK vs SL 2nd Test) के तीसरे दिन मैदान पर एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली. क्रिकेट के मैदान पर ऐसा बहुत कम देखने को मिला है. सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) चोटिल होने के बाद जब मैदान से बाहर गए तो मैच से बाहर बेंच पर बैठे मोहम्मद रिजवान (Mohammed Rizwan) बल्लेबाजी के लिए आ गए. आपको बता दें कि रिजवान श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे. लेकिन अब वह बल्लेबाजी कर रहे हैं और दिन का खेल समाप्त होने तक वह 37 रन बनाकर नाबाद हैं.

ये भी पढ़ें: Abdullah Shafique ने किया कमाल, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर भी रह गए पीछे

इससे पहले सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक ने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा. दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन पहली पारी के आधार पर 397 रन की बढ़त बना ली. बुधवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने पहली पारी में पांच विकेट पर 563 रन बना लिए हैं. शफीक ने 201 रन की पारी खेली. आगा सलमान ने भी अपना शतक पूरा किया और रिजवान 37 रन बनाकर खेल रहे हैं.

166 पर ही ढेर हो गई थी श्रीलंका

श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी की अनुकूल पिच पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में सिर्फ 166 रन ही बना पाई थी. पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और ईमाम उल हक जल्द ही पवेलियन लौट गए. इसके बाद शान मसूद ने शफीक का साथ दिया और टीम को 100 के पार पहुंचाया. ईमाम के आउट होने के बाद कप्तान बाबर आजम ने 39 रन की पारी खेली और तीसरे विकेट के लिए 89 रन जोड़े. साऊद शकील ने 57 रन बनाए और शफीक के साथ भी चौथे विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी की.

ये भी पढ़ें: 2 टेस्ट मैच खेलकर ही जायसवाल ने रैंकिंग में मचाया धमाल, लगाई लंबी छलांग

A 31 Year Old Man got Excited when he was told that he will finally Bat and Keep Wickets

Reminded me of a Benched Boy in a Gully Cricket when someone tells him k "Aaja Aaj tu b batting kr le" 😭🥺#Rizwan #PAKvsSL pic.twitter.com/8ILF27u9Fu