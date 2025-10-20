PAK vs SA 2nd Test: 38 साल की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने किया डेब्यू, फिक्सिंग के कारण 1 साल का लगा था बैन

Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज का नामांकन खत्म
PAK vs SA 2nd Test में पाकिस्तान के लिए आसिफ अफरीदी ने इंटरनेशनल डेब्यू किया है. इसमें खास बात ये है कि आसिफ की उम्र 38 साल की है.
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जिसके पहले दिन का खेल 20 अक्टूबर को खत्म हो गया है. इस मैच में पाकिस्तान के लिए आसिफ अफरीदी ने इंटरनेशनल डेब्यू किया है. इसमें खास बात ये है कि आसिफ की उम्र 38 साल की है. इतना ही नहीं उनपर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था और 1 साल का बैन भी लग चुका है. वहीं अब वो पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं.
38 साल की उम्र में किया डेब्यू
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट आज यानी 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जा रहा है. इस मैच के पहले दिन का खेल पूरा हो गया है. इस मैच में 38 साल के आसिफ अली अफरीदी ने डेब्यू किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है. क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए दूसरे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है.
Asif Afridi becomes the second oldest to make his Test debut while playing for Pakistan۔— Zeeshan Qayyum 🇵🇰 (@XeeshanQayyum) October 20, 2025
Miran Bakhsh is their oldest at 47 when he debuted against India in 1955 pic.twitter.com/cCIv0kkap4
1 साल का लग चुका है बैन
आसिफ अली अफरीदी पर घरेलू क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था, जिसकी वजह से उनपर एक साल का बैन भी लगा था. लेकिन 6 महीने सजा काटने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें दोबारा खेलने की मंजूरी दे दी. हालांकि बोर्ड ने ऐसा क्यों किया. इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है. आसिफ अफरीदी को शाहीन शाह अफरीदी ने कैप सौंपी थी.
पाकिस्तान के दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
