PAK vs NAM: नामीबिया के खिलाफ साहिबजादा फरहान का ऐतिहासिक शतक, टी20 वर्ल्ड कप में अपने नाम किए ये दो महारिकॉर्ड

CTET Answer Key 2026: CBSE कब जारी करेगा सीटेट की आंसर की? जानें ऑब्जेक्शन करने के लिए कितनी देनी होगी फीस

ग्रैमी 2026 में भारतीय संगीत का गौरव, ‘साउंड्स ऑफ कुंभ’ को मिला ग्लोबल नामांकन

भारत का वो गांव जिसके लोगों के पास है 'दोहरी नागरिकता'! सिर काटने की प्रथा के लिए जानी जाती है यहां की जनजाति

T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन बार इस भारतीय का नाम

AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'

क्रिकेट

PAK vs NAM: नामीबिया के खिलाफ साहिबजादा फरहान का ऐतिहासिक शतक, टी20 वर्ल्ड कप में अपने नाम किए ये दो महारिकॉर्ड

Sahibzada Farhan Century: साहिबजादा फरहान ने दमदार पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है. फरहान ने इस शतक के बदौलत टी20 वर्ल्ड कप में दो महारिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 18, 2026, 05:37 PM IST

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 35वां मुकाबला पाकिस्तान और नामीबिया के बीच कोलंबो में खेला जा रहा है. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 199 बोर्ड पर लगाए हैं. टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने दमदार पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है. फरहान ने इस शतक के बदौलत टी20 वर्ल्ड कप में दो महारिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं. हालांकि पाकिस्तान के लिए ये मैच काफी जरूरी था, क्यों कि टीम को सुपर-8 में क्वालिफाई करने के लिए जीतना ही होगा. आइए जानते हैं कि फरहान ने कौनसे दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. 

साहिबजादा फरहान का ऐतिहासिक शतक

पाकिस्तान के स्टार ओपनर साहिबजादा फरहान ने नामीबिया के खिलाफ 58 गेंदों में 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 100 रनों की पारी खेली है. फरहान ने पाकिस्तान के लिए अहम मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया है, जिसके साथ ही टीम की सुपर-8 में पहुंचना भी आसान हो गया है. फरहान ने टी20 इंटरनेशनल करियर की अपनी पहली सेंचुरी भी पूरी कर ली है. 

ऐसा करने वाले बने दूसरे पाकिस्तानी

साहिबजादा फरहान के लिए ये शतक काफी यादगार बन गया है. क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान के लिए फरहान ने दूसरा शतक लगाया है. इससे पहले साल 2014 में पाकिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप अहमद शहजाद ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था और पहले पाकिस्तानी बने थे. वहीं अब फरहान वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए हैं. 

इस वर्ल्ड कप में बने टॉप रन स्कोरर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज मुकाबलों तक फरहान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. फरहान ने अब तक इस वर्ल्ड कप की 4 पारियों में सबसे ज्यादा 220 रन बना दिए हैं. जबकि दूसरे पर एडन मार्करम (178), तीसरे पर टिम शेफर्ट (173), दीपेंद्र सिंह एरी (169) और कुसल मेंडिस (168) पांचवें स्थान पर हैं. 

