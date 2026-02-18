FacebookTwitterYoutubeInstagram
एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे | पंजाब के तरनतारन से बड़ी खबर, AAP के मौजूदा सरपंच की गोली मारकर हत्या

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

PAK vs NAM Highlights: साहिबजादा की शतकीय पारी से सुपर-8 में पहुंचा पाकिस्तान, नामीबिया को 102 रनों से हराया

PAK vs NAM Highlights: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 35वां मुकाबला पाकिस्तान और नामीबिया के बीच खेला गया था, जिसे पाकिस्तान ने 102 रनों से अपने नाम कर लिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 18, 2026, 06:46 PM IST

PAK vs NAM Highlights: साहिबजादा की शतकीय पारी से सुपर-8 में पहुंचा पाकिस्तान, नामीबिया को 102 रनों से हराया

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 35वां मुकाबला पाकिस्तान और नामीबिया के बीच खेला गया था, जिसे पाकिस्तान ने 102 रनों से अपने नाम कर लिया है. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने सुपर-8 में भी क्वालिफाई कर लिया है. हालांकि नामीबिया के खिलाफ साहिबजादा फरहान मैच विनर रहे, क्योंकि उन्होंने नाबाद शतकीय पारी खेली और टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया. इसके साथ ही पाकिस्तान सुपर-8 के ग्रुप 2 में शामिल हो गई है. टीम के ग्रुप में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें हैं. 

पाकिस्तान ने सुपर-8 में किया क्वालिफाई

पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में  क्वालिफाई कर लिया है. पाकिस्तान की टीम सुपर-8 में क्वालिफाई करने वाली आखिरी टीम रही. इससे पहले भारत, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और अब पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया है. ये 8 टीमों दो ग्रुप में बांटी गई हैं, जिसमें ग्रुप 1 में भारत, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज की टीम है, जबकि ग्रुप 2 में पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम है. 

नामीबिया को मिला था 200 रनों का लक्ष्य

नामीबिया को पाकिस्तान 200 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में नामीबिया 17.3 ओवरों में सिर्फ 97 रनों पर ही ढेर हो गई. टीम के लिए लौरेन स्टीनकैंप ने 23 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा अलेक्जेंडर वोल्शेंक ने 20 रन बनाए. वहीं अन्य बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे, जिसकी वजह से टीम को 102 रनों से हर का सामना करना पड़ा है.

साहिबजादा फरहान का ऐतिहासिक शतक

पाकिस्तान के स्टार ओपनर साहिबजादा फरहान ने नामीबिया के खिलाफ 58 गेंदों में 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 100 रनों की पारी खेली है. फरहान ने पाकिस्तान के लिए अहम मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया है, जिसके साथ ही टीम की सुपर-8 में पहुंचना भी आसान हो गया है. फरहान ने टी20 इंटरनेशनल करियर की अपनी पहली सेंचुरी भी पूरी कर ली है.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

पाकिस्तान के लिए इस मैच में उस्मान तारिक ने 4 विकेट लिया. शादाब खान ने 2 विकेट, मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा ने 1-1 विकेट चटकाया है. वहीं नामीबिया के लिए जैक ब्रासेल ने 2 विकेट और गेरहार्ड इरास्मस ने 1 विकेट अपने नाम किया है. 

ऐसी रही पाकिस्तान की पारी

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने 58 गेंदों में नाबाद 100 रनों की पारी खेली. इसके अलावा शादाब खान ने 22 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाए. इसके अलवा सैम अयूब 14, सलमान आगा 38 और ख्वाजा नाफे 5 रन बना सके. हालांकि पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी बना दिया है. 

